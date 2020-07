Avec la deuxième génération de Peugeot 2008, le constructeur français a frappé fort. En effet, même si le nouveau SUV de la marque au lion ne séduit pas tous les automobilistes, il parvient à se démarquer et à se différencier totalement du premier modèle. Plus sportif, plus acéré, plus nerveux, le nouveau-né de Peugeot ne laisse certainement pas indifférent. Si son look a été revu et amélioré, d’autres innovations méritent également que l’on s’y intéresse. C’est notamment le cas des 6 finitions disponibles, ainsi que de la motorisation 100% électrique qui équipe le modèle e-2008.

Peugeot 2008 : un nouveau design qui ne laisse pas indifférent

À première vue, difficile de trouver un point commun entre la première et la deuxième génération de 2008. Vous êtes à la recherche d’un véhicule ultra-moderne, sportif et nerveux ? Dans ce cas, optez sans hésiter pour l’achat d’une Peugeot 2008 avec Elite Auto. Ce modèle devrait effectivement remplir tous vos critères de recherche.

De l’extérieur, ce nouveau 2008 a de quoi séduire. Mais à l’intérieur, c’est encore une fois la révolution ! L’habitacle, résolument moderne et tendance, embarque des équipements de série inédits comme l’écran tactile par exemple, ou le système de recharge à induction pour smartphone. Si vous recherchez un véhicule pratique et spacieux, sachez que vous ne serez pas en reste. En effet, vous apprécierez sans aucun doute son coffre généreux, qui embarque 24 dm³ supplémentaires par rapport au 2008 première génération.

Trois motorisations disponibles sur le Peugeot 2008

Nous l’avons vu, le look de ce nouveau Peugeot 2003 n’a plus rien à voir avec le premier modèle du constructeur. D’ailleurs, il se démarque également de son concurrent, le Renault Captur, grâce à des lignes marquées et agressives. Mais intéressons-nous dès à présent aux motorisations proposées par la marque au lion. Naturellement, on retrouve le moteur essence et diesel, mais aussi un moteur électrique, qui est définitivement la révolution de la gamme Peugeot.

Le moteur essence

Cette motorisation se décline en trois versions de trois cylindres chacune :

PureTech 100 chevaux, avec turbo et boîte manuelle de 6 rapports.

PureTech 130 chevaux, proposé avec une boîte automatique en option. Il s’agit certainement du meilleur compromis, entre prix et puissance.

PureTech 155, avec huit rapports de série.

Le moteur diesel

Même si le moteur BlueHDI n’est pas aussi silencieux et discret que le moteur PureTech, Peugeot a su toutefois proposer une motorisation de qualité. Malgré un manque de réactivité, l’offre du constructeur, qui se décline en deux versions très intéressantes (BlueHDI 100 ch et BlueHDI 130 ch) va certainement séduire les amateurs de moteur diesel, ainsi que les automobilistes habitués des longues distances.

Le moteur électrique

Cette motorisation affiche 136 chevaux, pour une autonomie de 270 km en ville et de 160 km sur route. Malheureusement, les performances de cette e-2008 sont loin d’être à la hauteur. D’autant plus qu’il faudra mettre le prix, pour l’achat d’une Peugeot 2008 en version électrique ! En effet, comptez plus de 5 500 € de plus que pour la motorisation diesel. Cependant, malgré une autonomie insuffisante, il est nécessaire de mentionner le confort proposé par ce modèle, qui s’avère particulièrement silencieux. Il se démarque également par de bonnes performances sur route.

Les finitions de la Peugeot 2008

Afin de répondre aux besoins de tous les automobilistes, Peugeot propose 6 finitions différentes pour son modèle 2008.

La finition Active

Il s’agit de la finition de base. Cependant, celle-ci n’a pas à rougir face aux finitions plus haut de gamme, ni même face à la finition premier prix de son concurrent, le Renault Captur. En effet, on y retrouve la climatisation de série, l’écran tactile, 2 prises USB, Apple CarPLay et Android Auto. Les automobilistes apprécieront également les autres fonctionnalités d’aide à la conduite proposées.

La finition Active Business

La finition Active Business comprend les équipements de série de la finition Active. Mais, pour 700 € de plus, il est possible de bénéficier de la navigation en trois dimensions, des rétroviseurs électriques, ainsi que des phares antibrouillard.

La finition Allure

On retrouve sur cette finition des jantes alliage 17 pouces, la climatisation monozone, ainsi qu’un coffre à double plancher. Les amateurs de technologies apprécieront la clé mains libres et la caméra de recul. Cette finition comprend également les barres de toit.

La finition Allure Business

Pour 1000 € supplémentaires, la finition Allure offre un écran tactile plus grand de 10 pouces, le système de recharge à induction pour smartphone, ainsi que le radar avant de stationnement. Pour renforcer le look sportif et moderne de cette Peugeot 2008, on retrouve aussi les vitres teintées à l’arrière.

La finition GT Line et GT

La finition GT Line se démarque par un toit noir et des phares plus modernes. En revanche, la GT est assortie de jantes 18 pouces, du système de conduite semi-autonome, ainsi que des sièges chauffants en supplément.