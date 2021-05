Alors que les enjeux écologiques prennent de plus en plus de place dans le débat public, de nombreuses alternatives sont envisagées pour tenter de limiter l’impact de la société humaine sur l’environnement. Parmi eux, la mise en place d’une mobilité douce est certainement le nœud central de cette stratégie globale. Permettant de réduire la pollution, d’encourager la pratique sportive et de limiter l’impact de nos déplacements sur la consommation en énergies fossiles, le vélo électrique a donc un bel avenir devant lui.

Pourtant, malgré l’amélioration rapide des techniques, des performances et des procédés de fabrication, les batteries des vélos électriques restent des éléments à la durée de vie limitée dans le temps. En effet, arrive toujours un moment où la batterie du vélo délivre moins de puissance et ne permet plus de parcourir suffisamment de distance pour répondre aux attentes. Heureusement, avec Vélobatterie, vous pourrez remettre votre batterie à neuf, quel que soit son modèle ! Explications.

Le vélo électrique, un outil essentiel au développement de la mobilité douce

L’arrivée sur le marché de vélos électriques de plus en plus performants a permis une envolée des demandes par les citoyens. Avec la pandémie de Covid 19 qui a frappé le monde entier, cette tendance s’est accélérée, notamment pour limiter l’usage des transports en commun, dont on sait qu’ils constituent un foyer de contamination important. Le vélo électrique se pose désormais en élément incontournable de la mobilité douce qui caractérisera nos sociétés de demain, orientées vers le bien-être et le respect de la nature.

Le vélo électrique est en outre un promoteur de l’activité physique. Dans une société de plus en plus sédentaire, les opportunités de bouger sont limitées. Grâce au vélo électrique, on peut ainsi participer à la préservation de notre environnement tout en faisant du bien à son organisme.

Vecteur de santé publique, le vélo électrique l’est aussi par le peu d’énergie dont il a besoin et les émissions nulles de gaz à effet de serre qu’il produit. Et avec l’entreprise Vélobatterie, même le problème des batteries semble en voie d’être réglé.

Les batteries, le point faible des vélos électriques

Les batteries électriques ont en effet longtemps limité le développement du vélo électrique. Au départ trop chères et peu performantes, elles n’offraient pas assez de puissance et d’autonomie pour répondre aux besoins des individus pressés de notre temps. Les progrès accomplis ces dernières années ont produit de nombreuses avancées techniques et aujourd’hui, les batteries des vélos électriques sont bien plus efficaces. Mais elles restent néanmoins le point faible des vélos électriques.

En effet, les batteries vieillissantes perdent souvent en puissance et en autonomie bien avant que les autres éléments des vélos électriques ne montrent des signes de fatigue. Grâce à Vélobatterie, vous pouvez désormais remettre votre batterie à neuf, quelle que soit le format ou le type de connectique utilisés.

Après que vous leur ayez envoyé votre batterie depuis un simple bureau de poste, ce spécialiste du reconditionnement de batterie se charge de remplacer votre pack d’accumulateurs usagés par un pack lithium-ion de dernière génération et fabriqué sur mesure pour votre coque.Ainsi, vous pourrez repartir rapidement sur les routes de France et de Navarre sur votre petite reine électrique !

Une entreprise française et des engagements

Si Vélobatterie est aussi essentiel à tous les cyclistes électriques, c’est que l’entreprise permet d’allonger la durée de vie de son vélo en n’en changeant qu’un seul élément. Après chaque remplacement, la nouvelle batterie est testée aussi bien en termes de performance que de sécurité d’utilisation.

Pour le client, c’est ainsi l’assurance de repartir à pleine vitesse sur son vélo tout en bénéficiant d’une qualité de batterie optimale. En plus, l’entreprise garantit une fabrication 100% française, qui vous permet de faire réparer votre vélo dans les meilleures conditions tout en respectant votre engagement écologique.

Sûr de la qualité de ses services, l’entreprise assure en outre une garantie de 2 ans sur l’ensemble de ses interventions et même un service de réparation qui s’étale sur une période de 5 ans après la fabrication au minimum ! Enfin, le retour de votre batterie vous est gracieusement offert et vous retrouverez votre élément dans le point relais que vous aurez vous-même choisi.

A votre envoi, sera ajouté des conseils d’utilisation ainsi qu’un rapport précis sur l’état de votre batterie et des recommandations pour en maximiser la durée de vie. Pour que l’usage du vélo électrique soit toujours un plaisir qui dure !