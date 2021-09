Depuis l’apparition du nouveau coronavirus, le monde développe une conscience collective plus marquée envers la préservation de l’environnement. Même si l’attitude de la population générale tend à poursuivre la détérioration de l’environnement, des industries et des organisations gigantesques contribuent bien plus encore aux émissions de carbone et de gaz à effet de serre. Ainsi, les avancées technologiques se traduisent par une large gamme de solutions numériques, à l’image des bâtiments connectés, à haute efficacité énergétique et garantissant un confort optimal aux occupants. Pour comprendre le fonctionnement des bâtiments connectés, nous devons d’abord comprendre l’Internet des objets (IdO) et en quoi cette technologie est une technologie du futur.

L’Internet des Objets est un réseau d’objets physiques intégrés à des logiciels, des capteurs et d’autres technologies intelligentes ; on l’utilise principalement pour échanger et associer des données entre divers systèmes et appareils. Par conséquent, l’IdO s’avère particulièrement utile dans le développement de bâtiments intelligents, de réseaux intelligents, de commerce de détail intelligent, d’Internet industriel, de chaîne d’approvisionnement intelligente, etc. Dans cet article, cependant, nous nous concentrerons sur la façon dont l’IdO peut participer à la réalisation de bâtiments intelligents et connectés.

Donc, les bâtiments connectés, qu’est-ce que c’est ? Ces bâtiments offrent une approche fonctionnelle de la technologie du bâtiment ; plusieurs systèmes sont contrôlés et connectés via un seul système d’exploitation, utilisant une technologie de pointe pour surveiller et contrôler le bâtiment. De ce fait, en effectuant des modifications continues et en collectant des données, les bâtiments compatibles IdO permettent une meilleure efficacité opérationnelle et une gestion de l’énergie accrue. Voici quelques-unes des nombreuses façons dont les bâtiments connectés peuvent vous aider à mettre en œuvre un avenir meilleur et plus sain en économisant de l’énergie :

En général, différents aspects d’un bâtiment, tels que la sécurité incendie, l’éclairage, les CVC et la surveillance de la sécurité, fonctionnent de manière isolée. Mais en ce qui concerne les bâtiments connectés, ces systèmes alimentent un réseau basé sur le cloud et fonctionnent ensemble de manière synchronisée à l’aide de la technologie IdO.

Les bâtiments intelligents sont de nature hautement communicative ; cela compense les fluctuations de l’offre et la réduction de la demande d’énergie en limitant efficacement leur consommation d’énergie les jours où les réseaux électriques envoient une alerte indiquant qu’elle est proche de sa limite de capacité.

Les bâtiments connectés offrent une meilleure efficacité et une plus grande économie financière ; cela favorise de fait la durabilité et réduit les coûts des services et de la consommation.

L’une des caractéristiques les plus étonnantes d’un bâtiment connecté est qu’il produit des quantités massives de données et de rapports sur les différentes façons dont le bâtiment peut être amélioré. Cela peut favoriser l’amélioration de l’expérience et de la productivité des occupants grâce à une gamme étendue de services basés sur la localisation.

En outre, les bâtiments intelligents possèdent également la capacité d’améliorer l’atmosphère générale d’un lieu, qu’il s’agisse de la maison ou du lieu de travail. Les bâtiments intelligents créent un environnement sain qui favorise activement la productivité et la performance. Voici quelques-unes des nombreuses façons dont les bâtiments connectés peuvent améliorer l’expérience des occupants sur de nombreux plans :

L’éclairage : il est bien connu que l’éclairage d’un lieu peut avoir un réel impact sur votre humeur ; que les lumières soient trop faibles ou trop puissantes, l’impact sur la concentration et la performance globale peut en être affecté. Les bâtiments intelligents vous offrent plusieurs possibilités d’éclairage qui vous permettent de choisir et d’ajuster les niveaux de couleur et de saturation de plusieurs types d’éclairage comme les ampoules, les tubes, les lampes de bureau, etc.

La qualité de l'air : nombreuses sont les maisons et les bureaux qui sont mal ventilés, et offrent un contrôle de la température de mauvaise qualité, qui transportent des débris de construction, ou de la moisissure, etc. Ces contraintes peuvent avoir pour conséquence la création d'un environnement de mauvaise qualité et des problèmes de santé chroniques. Les bâtiments connectés sont conçus selon des directives et des procédures spécifiques afin d'assurer une qualité de l'air des espaces clos propre, saine et un air filtré.

La température : il est très difficile de travailler dans un environnement où la température est trop élevée ou trop basse. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec la température de l'environnement dans lequel vous évoluez, l'impact dans votre humeur et vos performances se fera sentir. Les bâtiments intelligents vous permettent de réguler et de contrôler la température. De plus, ils garantissent le contrôle de plusieurs facteurs tels que la lumière naturelle, l'humidité et le flux d'air.

Nous vous conseillons d’effectuer des recherches sur les principaux fournisseurs de services électriques dans les alentours ayant des connaissances adaptées sur le fonctionnement des bâtiments connectés. Ces prestataires de services disposent de tous les équipements et outils appropriés vous assureront un processus d’installation simple et fiable.