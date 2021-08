Augmenter la longévité d’un MacBook, c’est possible grâce à quelques astuces simples. Le tout, c’est d’en prendre soin.

À l’acquisition d’un MacBook, tout le monde a de bonnes résolutions, mais on ne s’y tient pas toujours… Pourtant, c’est très simple d’en prendre soin et de l’entretenir pour augmenter sa durée de vie.

7 astuces pour augmenter la longévité d’un MacBook Pro

Augmenter la longévité d’un MacBook, c’est possible, grâce à de petites astuces. Nettoyage, pièces détachées Apple, ventilateurs… Voici 8 astuces pour conserver votre MacBook le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions :

1. Les pièces détachées Apple

Dans le but d’augmenter la longévité d’un MacBook, il faut penser à changer les pièces endommagées par des pièces détachées Apple. Changer la batterie, la RAM ou la carte mère est souvent primordial pour conserver et/ou améliorer les performances de votre appareil Apple.

Dans un centre de réparation Apple ou chez des professionnels certifiés, vous pouvez facilement trouver les pièces détachées Apple de qualités qui conviennent à votre MacBook.

2. Attention aux fortes chaleurs

Comme tout appareil électronique, un MacBook est fortement sensible aux températures, surtout à la chaleur. Un ordinateur fonctionne mieux dans un environnement frais, il est donc préférable de le stocker et de l’utiliser dans une pièce fraîche.

La chaleur peut faire vieillir un MacBook prématurément, l’important, c’est donc surtout de le tenir éloigné d’une source de chaleur, donc du chauffage, de la cheminée ou du soleil.

3. Prêter attention au système de ventilation

Utiliser au maximum votre ordinateur sur une surface plane et dure. Se servir de son MacBook sur une couverture, un canapé, ou directement sur ses genoux empêche l’air de circuler et donc le refroidissement de votre machine.

En cas de chaleur ou de surface “molle”, le mieux, c’est d’utiliser un refroidisseur d’ordinateur.

4. Ne pas utiliser son MacBook en dessous de 10 % de batterie

Recharger son MacBook, c’est tout un art. Il ne faut pas le laisser brancher en permanence, mais il ne faut pas non plus le brancher trop tardivement…

Pour profiter de votre batterie le plus longtemps possible, il est fortement conseillé de le brancher lorsqu’il se rapproche des 10 % de batterie et de le débrancher lorsqu’il est complètement chargé.

5. Mettre à jour le système d’exploitation et les logiciels

N’attendez pas que votre MacBook tourne au ralenti ou que vos applications ne fonctionnent plus pour les mettre à jour, faites le régulièrement. Le système d’exploitation et les logiciels ont besoin d’une mise à jour régulière. Cela permet d’améliorer les performances de votre MacBook et d’augmenter sa sécurité.

6. Nettoyer régulièrement votre MacBook

La poussière s’accumule sur votre ordinateur, pensez à le nettoyer régulièrement. Pour l’écran, utilisez un produit spécifique et pensez à une bombe d’air sec pour le clavier et les ports.

De façon plus espacée, vous pouvez aussi réaliser un nettoyage intérieur, vous serez surpris d’y voir toute la poussière accumulée au fil du temps ! Pour ceux qui ont peur de faire une bêtise, sachez que des professionnels peuvent s’occuper de dépoussiérer l’intérieur de votre MacBook.

7. Transporter son MacBook délicatement

Un MacBook est composé d’éléments fragiles. Il a besoin d’être manipulé délicatement et il faut lui éviter tous chocs ou secousses. Le mieux, c’est d’investir dans une housse anti-choc pour le transporter en toute sécurité. Et pensez à l’éteindre avant de le mettre dedans !