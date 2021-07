Le responsive web design permet à votre site de s’adapter à l’appareil sur lequel vos utilisateurs le consultent. La création de site Internet de manière dynamique, en fonction de la taille de l’écran et des capacités de l’appareil. Il y a peu de temps encore, la réactivité était un avantage, mais elle est aujourd’hui un élément essentiel d’une bonne conception Web !

Qu’est-ce qu’un site web responsive ?

Un site internet réactif est un site capable de s’adapter à tout appareil sur lequel il est affiché. D’un côté, les statistiques montrent l’augmentation du trafic web qui est généré à partir des appareils mobiles. D’un autre côté, Google pénalise déjà dans son moteur de recherche les sites qui ne sont pas responsables. Si votre site est obsolète, concevez un site web responsive avec les meilleures garanties.

Ce terme fait référence à la conception de sites web multi appareils. De nos jours, les utilisateurs accèdent aux sites internet depuis différents appareils, qu’il s’agisse d’ordinateurs de bureau , d’ordinateurs portables, d’iPad, de tablettes ou de smartphones. Chacun de ces appareils affiche le site web d’une manière différente, si cela se produit, nous sommes face à un Responsive Web. On appelle donc un site web responsive par sa capacité à s’adapter à l’appareil sur lequel il est affiché.

Pour qu’un site puisse s’adapter, la structure de la page doit être flexible. En effet, sa conception doit permettre de modifier la largeur des écrans.

Par conséquent, c’est une méthode de conception et de codage d’un site web. Et ceci permet d’adapter chaque élément de la navigation du site en fonction de la taille de l’écran . En effet, le texte, les images et les vidéos se placent tous à leur place en fonction de la taille de l’espace d’affichage disponible. Alors qu’il existait autrefois une version mobile et une version de bureau du même site, avec le responsive design, vous ne devez plus avoir qu’un seul site web.

Pourquoi il faut que votre site soit Responsive ?

Désormais, il est important que votre site soit consultable sur autant d’appareils que possible. En effet, il existe plus de 1,60 milliard de sites web dans le monde et cette solution vous aidera certainement à vous démarquer.

Gains d’optimisation des moteurs de recherche

Sachant que près de 92% de toutes les recherches sur Internet dans le monde sont effectuées sur Google.

Le SEO est une stratégie utilisée par de nombreuses entreprises pour se hisser dans le classement des pages de recherche de Google. Plus vous êtes proche du sommet, plus vous avez de chances d’être trouvé par des clients potentiels.

Le responsive design peut donc contribuer au référencement, car Google donne la préférence aux sites Web qui sont adaptés aux mobiles. Combinée à d’autres facteurs de référencement, la réactivité peut contribuer à vous donner un grand coup de pouce dans les résultats des moteurs de recherche.

Une expérience utilisateur améliorée

L’expérience utilisateur est cruciale pour les propriétaires de sites Web. Vous voulez que les gens aiment votre site et vous voulez qu’il soit facile à utiliser pour les convaincre de revenir. Si quelqu’un visite votre site Web sur un appareil mobile et qu’il met du temps à se charger ou que vos photos n’ont pas la bonne résolution, votre entreprise peut sembler peu professionnelle.

Personne n’a envie de faire affaire avec une entreprise qui n’est pas professionnelle. Par contre, le responsive design, qui offre une bien meilleure expérience utilisateur, peut aider à convaincre les gens de donner une chance à votre entreprise. Parce que le zoom et le défilement seront éliminés, le contenu pourra être consulté plus rapidement. Du coup, l’impression générale que les visiteurs auront sera beaucoup plus positive.