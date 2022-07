Le trading sur le marché des changes n’est pas aussi effrayant que vous le pensez. Avec un peu de patience et de recherche, presque tout le monde peut relever le défi et même gagner de l’argent grâce à lui. Si vous êtes un nouveau trader sur le marché des changes, vous êtes probablement à la recherche de quelques conseils pour vous aider.

Si vous voulez commencer votre voyage de trading sur le marché des changes du bon pied, voici 10 conseils qui, nous l’espérons, vous mettront sur la voie du succès.

Établir un plan et s’y tenir

Vous devez toujours avoir un plan ; qu’il soit simple ou détaillé, vous devez avoir un plan de trading en place. Ce plan doit comporter vos objectifs de trading, votre budget et votre plan de sortie si nécessaire. Une fois que vous avez ce plan, tenez-vous en à ce dernier.

Le trading sans direction ne mène souvent qu’à une personne qui dépense trop d’argent et n’obtient pratiquement aucun résultat. Vous pouvez ajuster votre plan si nécessaire, mais tenez-vous en à ce dernier autant que possible.

Commencez petit, puis développez

Il n’est pas nécessaire de faire des excès en matière d’investissement et de vider immédiatement votre compte en banque. Commencer petit et développer vos connaissances et votre portefeuille est le meilleur moyen de créer une base solide à long terme.

Une fois que vous avez cette base, pensez à vous développer et à passer à l’étape suivante de votre investissement. Investir est un marathon, pas un sprint.

Connaissez vos limites

Les traders commettent souvent l’erreur de s’engager trop profondément dans un domaine qui ne leur est pas familier. Il n’y a rien de mal à laisser passer une opportunité de forex parce que vous n’en savez pas assez.

Au contraire, investissez plus de temps dans l’apprentissage afin d’être prêt lorsqu’une opportunité similaire se présentera.

Simplicité

Gardez votre stratégie et vos transactions simples ; il n’est pas nécessaire d’ajouter des éléments inutiles si vous avez un processus qui a fait ses preuves. La pire chose à faire est de compliquer excessivement ce que vous faites dans le but de faire plus de profit ou de vous sentir plus expert en trading.

Encore une fois, c’est vrai pour les débutants ; commencez par apprendre un aspect du trading, comme être capable d’exploiter un type de modèle. Une fois que vous pouvez le faire en dormant, ajoutez quelque chose de nouveau.

Gérez votre argent

Gardez toujours un œil sur l’argent que vous investissez et sur ce qu’il vous reste. Vous ne devez jamais investir sans réfléchir, à moins que vous ne sachiez que vous pouvez le perdre et que vous sachiez ce que vous devez faire non seulement pour le récupérer, mais aussi pour en tirer un bénéfice.

Recevoir une perte est acceptable

Les pertes sont inévitables, et lorsqu’elles surviennent, prenez du recul et réévaluez la situation. Si vous planifiez correctement, une perte ne sera pas la fin du monde, mais se lancer immédiatement pour essayer de récupérer votre argent est une erreur.

Au lieu de cela, prenez un jour ou deux, remettez-vous à zéro, voyez où vous vous êtes trompé et essayez à nouveau.

Regardez la situation dans son ensemble

N’ayez jamais une vision étroite et ne vous concentrez pas sur un élément d’information ou un indicateur pour prendre vos décisions de trading. Il est toujours essentiel d’avoir une vue d’ensemble et de déterminer l’évolution d’une devise ou l’impact plus large d’une information particulière.

Quelque chose comme un rapport sur les importations et les exportations indiquant que les exportations vont augmenter est excellent pour vous. Mais si la croissance est due au fait que les entreprises transfèrent le travail à l’étranger et licencient des travailleurs dans leur pays, cela pourrait avoir des répercussions négatives à long terme.

La logique, pas les émotions

Ne négociez, ne pariez ou ne jouez jamais avec vos émotions. Ceux qui réussissent dans ces domaines savent que les émotions ne doivent pas jouer un rôle dans les processus de décision, car elles conduisent souvent à faire le mauvais choix.

Il existe de nombreuses façons d’apprendre à être plus logique dans le trading, mais la première chose à retenir est que le trader intelligent battra toujours le passionné.

Patience

Comme nous l’avons mentionné, le trading est un marathon, pas un sprint. Si vous faites tout correctement, il ne sera pas nécessaire de précipiter le processus.

Au contraire, prenez votre temps, et faites-le bien. Ceux qui réussissent ne recherchent pas la gratification instantanée, mais préfèrent attendre et remporter de petites victoires plutôt que d’énormes victoires de temps en temps.