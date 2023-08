Dans le contexte du monde numérique en constante évolution, la nécessité d’acquérir des compétences techniques solides devient essentielle pour prospérer sur le marché du travail. Le Centre National de la Formation au Numérique (CNFN) se distingue par son approche pédagogique innovante, qui met l’accent sur l’interactivité, la pratique et la personnalisation. Grâce à sa plateforme d’apprentissage, ses méthodes d’enseignement démonstratives et ses ressources complètes, le CNFN offre aux stagiaires une expérience d’apprentissage unique et efficace.

Une formation progressive et modulaire

Le CNFN propose une formation en ligne via une plateforme LMS (Learning Management Système), permettant aux stagiaires d’accéder aux cours de manière flexible et adaptée à leur emploi du temps. Les formations sont divisées en plusieurs dizaines de modules, chacun traitant d’un aspect spécifique du numérique. Cette approche modulaire permet aux apprenants de se concentrer sur les sujets qui les intéressent le plus ou qui correspondent à leurs besoins professionnels.

Chaque module se termine par un Questionnaire à Choix Multiples (QCM) dont la réussite est obligatoire pour accéder au module suivant. Cette évaluation régulière assure que les apprenants comprennent et assimilent bien les concepts avant de progresser dans leur parcours de formation.

Apprentissage démonstratif et explicatif

La méthode pédagogique du CNFN repose sur des démonstrations claires et explicatives. Les formateurs utilisent des écrans filmés pour guider les stagiaires à travers un site exemple, créé de A à Z étape par étape. Cette approche visuelle permet aux apprenants de visualiser directement les manipulations et de comprendre comment appliquer les connaissances acquises dans des projets concrets.

Au CNFN, l’importance de la pratique est mise en avant. Les stagiaires sont invités à réaliser des exercices pratiques, à reproduire les manipulations sur leur propre site internet ou à s’entraîner sur un site dédié aux exercices. Cette approche « apprendre en faisant » renforce la compréhension des concepts et aide les apprenants à développer leurs compétences en les mettant en pratique de manière concrète.

Objectifs de formation ambitieux

Le CNFN vise à fournir aux apprenants un ensemble de compétences complètes pour répondre aux défis du numérique. À l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :

Créer et gérer des pages web pour développer leur présence en ligne.

Concevoir et gérer leur boutique en ligne pour se lancer dans le e-commerce.

Gérer leur agenda de rendez-vous clients et/ou réservations pour optimiser leur organisation.

Administrer intégralement leur site internet afin d’assurer son bon fonctionnement.

Optimiser les pages de leur site pour améliorer leur référencement sur les moteurs de recherche.

Ressources riches et accessibles

Le CNFN met à la disposition des apprenants une plateforme de formation accessible 24 mois, permettant une révision continue des cours et une mise à jour constante des connaissances face aux évolutions technologiques.

Évaluation pour mesurer la montée en compétences

L’évaluation est un pilier important de la formation au CNFN. Les apprenants passent un quiz général en début de formation, qui permet de mesurer leur niveau de départ et d’identifier les domaines dans lesquels ils peuvent progresser davantage.

À la fin de la formation, un quiz final est soumis pour évaluer la montée en compétences. Pour obtenir la certification, les stagiaires sont également mis en situation avec des problématiques réelles à résoudre, ainsi qu’un QCM nécessitant un score de 75% de bonnes réponses.

Suivi personnalisé pour une expérience optimale

Le CNFN ne se contente pas de former ses apprenants et de les laisser se débrouiller seuls. Pendant et après la formation, les stagiaires bénéficient d’un suivi personnalisé grâce au forum dédié de création de site internet. Ils peuvent y poser leurs questions, échanger des conseils et rester en contact avec les formateurs et les autres apprenants.

Récompense pour l’engagement et la réussite

En récompense de leur engagement et de leur réussite à l’épreuve certifiant, les apprenants se voient offrir une licence d’un thème Premium d’une valeur de 250€, ce qui leur permettra de personnaliser leur site internet de manière professionnelle.

En conclusion, l’approche pédagogique innovante du Centre National de la Formation au Numérique repose sur l’interactivité, la pratique et l’adaptation aux besoins des apprenants. Grâce à sa plateforme d’apprentissage intuitive, ses méthodes démonstratives et son suivi personnalisé, le CNFN se positionne comme un acteur majeur dans la formation des compétences numériques, permettant aux apprenants d’acquérir des connaissances essentielles pour prospérer dans le monde numérique en perpétuelle évolution.