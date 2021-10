Vous venez de vous offrir un nouveau smartphone ? Vous voulez transférer les SMS de votre ancien téléphone, mais vous ne savez pas comment procéder ? Aussi improbable que cela puisse paraître, il est tout à fait possible de transférer un SMS sur un autre téléphone mobile. Pour cela, une certaine variété de techniques est mise à votre disposition. Retrouvez lesquelles à travers ces quelques lignes. Suivez-nous pour ne rien manquer.

Utiliser une application pour transférer ses messages

De manière générale, il existe une application Android permettant de sauvegarder et de restaurer les SMS d’un smartphone. On parle plus spécialement de l’application SMS Backup & Restore, une application gratuite et facile à utiliser. Cela dit, cet outil intègre des publicités que vous pouvez retirer en faisant usage de la version payante. Gardez à l’esprit que même si plusieurs applications permettent ce genre d’actions, cette application se trouve être la plus simple à utiliser et la plus pratique. Grâce à cette dernière, le transfert de vos SMS ou MMS allant de votre ancien téléphone à votre nouveau.

Pour ce faire, vous devez dans un premier temps installer puis lancer l’application sur les deux appareils. Donnez ensuite toutes les autorisations demandées par celle-ci. Sur votre ancien téléphone, veillez à lancer l’action « set up a backup » avant de cocher chacune des options qui vous intéressent entre les appels, les SMS et les autres. Poursuivez en choisissant la destination de votre sauvegarde. Sélectionnez « sauvegarder maintenant » pour finaliser la démarche. S’il se trouve que vous n’avez pas choisi une sauvegarde dans le cloud, vous êtes tenu de transférer le fichier de sauvegarde créé vers le nouveau téléphone. Comment ? Simplement par le biais du Bluetooth ou via USB.

Pour le cas du nouveau téléphone, vous devez lancer l’action « restaurer » présente dans le menu latéral. Sélectionnez par la suite la localisation du fichier de sauvegarde avant de cocher les données à restaurer. Retenez que la procédure de restauration fait appel à l’application SMS Backup & Restore durant quelques instants. Le téléphone procède alors à la restauration de vos messages. Attention parce que la démarche peut prendre du temps selon le nombre de messages à restaurer. Terminez le tout en rétablissant l’application SMS par défaut. Quand vous avez fini, sachez que vous êtes entièrement en droit de désinstaller SMS Backup & Restore ou configurer l’application en vue de programmer des sauvegardes régulières, aussi bien de vos messages que de votre journal d’appel.

Faire usage de l’application du fabricant

Par ailleurs, sachez que de nombreux concepteurs de smartphones proposent un service de transfert de données depuis son ancien smartphone vers le nouveau. À vous d’installer les applications en question selon la marque de votre téléphone. Généralement simples à utiliser, ses applications de restauration peuvent passer par Bluetooth ou par le biais d’un câble USB. Une manière pour vous de transférer directement les données d’un appareil mobile à un autre. Il en est de même pour la sauvegarde intégrée à Android parfaitement en mesure de répondre à vos besoins.