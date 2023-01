L’informatique est devenu, en seulement quelques décennies d’existence, une composante structurelle de notre monde. Depuis les premiers calculateurs, gigantesques amas de matériaux aux possibilités somme toute limitées, jusqu’aux smartphones aux fonctionnalités infinies, ce domaine technique s’est imposé comme la voie incontournable pour mener nos vies à bien. Et malgré cette poussée technique exponentielle que nous vivons actuellement, certains logiciels plus anciens restent néanmoins indispensables aux entreprises comme aux individus. Voyons un peu pourquoi il est nécessaire de maîtriser les bases d’Excel pour décrocher un emploi et surtout comment s’y prendre !

Excel, un outil indispensable aux entreprises

L’un des premiers domaines d’application de l’informatique à grande échelle a été ce que l’on nomme aujourd’hui la bureautique. L’idée est ici d’automatiser au maximum les tâches de bureau pour faciliter la vie des personnes en charge, accélérer les temps de traitement et libérer des ressources pour l’entreprise, qu’elle pourra ensuite affecter ailleurs. Difficile par exemple d’imaginer aujourd’hui une entreprise qui ne dispose pas d’un outil de facturation automatisé. Et l’un des premiers logiciels à maîtriser pour atteindre un niveau d’automatisation intéressant en matière de bureautique est bien Excel.

Ce logiciel n’est pourtant pas nouveau. Mais les régulières mises à jour et corrections apportées lui ont permis de conserver son statut d’outil de premier choix dans les bureaux de France et de Navarre. Grâce à ses fonctionnalités multiples, analyse de données, conversion de données en tableau, partage d’analyses, création de tableaux et diagramme, programmation, exportation de données vers des progiciels. Ce logiciel universel est donc parfaitement adapté à tous les besoins des entreprises, aussi diverses soient-elles. Et c’est notamment pour cette raison que suivre une formation permettant d’acquérir les bases d’Excel, comme celle proposée par le groupe Syntheses, est certainement ce que vous pouvez faire de mieux pour votre carrière.

Maîtriser les bases d’Excel pour enrichir son CV

Le monde économique est en mutation permanente depuis que l’informatique est entrée dans nos vies. On ne s’en rend pas vraiment compte, mais c’est bien l’ensemble de nos comportements qui a été impacté par cette intrusion d’une technologie nouvelle dans la société. Désormais, tout passe par les réseaux. Ceci est vrai pour nos rencontres amoureuses et amicales, pour le partage de l’information au sein des groupes d’intérêt, pour le divertissement et bien sûr pour le travail. Se former aux bases d’Excel est donc le minimum pour espérer décrocher un emploi dans une entreprise du tertiaire.

Pour faire la différence lors d’un entretien, il est toujours important de savoir mettre en avant l’expérience particulière qui est la vôtre. Néanmoins, en France, on attache beaucoup d’importance à la formation. Sachez donc vous mettre dans la meilleure position possible en cumulant si possible le plus de certifications possible dans le domaine qui vous intéresse. Maîtriser les bases d’Excel fait ainsi partie du bagage minimal pour entrer dans des entreprises modernes et connectées, mais il faudra parfois aller encore plus loin pour pouvoir viser des postes à responsabilité ou fortement attractifs de par les perspectives qu’ils offrent.

Comment apprendre à utiliser Excel et les autres outils IT ?

Le monde de l’informatique, plus souvent appelé IT, est un univers en perpétuelle expansion. Savoir maîtriser les bases d’Excel, de Word ou de PowerPoint fait partie des compétences de base pour n’importe quel candidat à un job dans une entreprise moderne. Des organismes de formation comme le groupe Syntheses sont donc particulièrement importants pour optimiser les CV des postulants. D’autant qu’ils proposent également d’autres modules, orientés vers le développement web, la communication digitale, l’infographie ou encore la CAO, tous domaines particulièrement riches en débouchés.

L’intérêt de ce type de formation réside non seulement dans le contenu qu’il propose, mais aussi dans la manière dont il est présenté aux étudiants. Des ateliers limités à un petit groupe pour personnaliser la pédagogie et faciliter la réussite, des calendriers adaptés aux besoins des apprenants et surtout une assistance pour permettre à chaque individu de se former en décrochant des financements auprès d’organismes locaux ou nationaux. Ainsi, si vous ne savez pas encore comment stocker des infos sur le presse-papier google ou bien comment copier une cellule sur Excel, c’est qu’il est temps de vous inscrire à l’une de leurs sessions !