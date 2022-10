Le logiciel CRM est un programme informatique qui permet de comprendre et de mesurer vos actions commerciales. Il permet également aux firmes de gérer, de suivre et d’organiser leurs relations avec leurs clients. Avec la multitude d’applications CRM disponibles sur le marché, faire le bon choix peut s’avérer difficile. Voici les meilleurs logiciels CRM gratuits pour site e-commerce.

Freshsales : le meilleur logiciel CRM gratuit pour les sites marchands

Freshsales est le meilleur logiciel CRM que la plupart des e-commerçants utilisent actuellement. Cette solution crm gratuite est très utile pour les boutiques en ligne qui souhaitent gérer leurs contacts clients via une interface simple. Ce programme aide à traiter différentes étapes dans le processus de vente. La fonctionnalité de base de Freshsales comprend la priorisation des opportunités commerciales, mais aussi l’optimisation efficace des ventes.

Par ailleurs, ce logiciel CRM a gagné à plusieurs reprises des prix de satisfaction client amplement mérités. En effet, l’application présente une interface très intuitive avec plusieurs fonctionnalités de vente et de qualifications des leads. L’autre avantage de cette solution CRM est la possibilité de centraliser toutes les données clients (téléphone, événements, emails…). Il faut noter que Freshsales propose une version gratuite à vie et illimitée en nombre d’utilisateurs et de contacts.

Bitrix24

Bitrix24 est un logiciel complet pour les e-commerçants qui ont besoin de gérer leurs tâches quotidiennes et leur CRM. Avec cet outil, vous pouvez gérer votre centre de contact et créer des sites internet. À la différence de certains CRM, Bitrix24 ne fonctionne pas dans Gmail. Toutefois, il dispose d’une intégration qui synchronise vos emails avec la plateforme.

Ce système CRM gratuit fournit tous les outils nécessaires à votre site e-commerce pour la gestion de ses pipelines. Ainsi, il met à la disposition de votre boutique en ligne un entonnoir de vente, des rapports de vente et un support pour les ventes répétées. Par ailleurs, Bitrix fournit un support client par e-mail, téléphone, chat en live et autres outils de messagerie. Enfin, la version gratuite de ce logiciel CRM offre un nombre illimité d’utilisateurs et 5 Go de stockage.

HubSpot

C’est l’un des CRM les plus utilisés pour les sites marchands à cause de son plan gratuit qui propose de nombreuses fonctionnalités (payantes chez les concurrents). Le logiciel Hubspot est un CRM, mais propose également plusieurs fonctionnalités marketing. Cet outil propose, dans sa version gratuite, un nombre d’utilisateurs illimité et permet l’ajout d’1 million de contacts.

Dans l’objectif de faciliter votre organisation au quotidien, HubSpot vous permet d’activer l’automatisation de la création de tâches de prise de contact ou de relance. Ainsi, vous n’avez plus besoin de faire des enregistrements manuels. En outre, l’outil facilite le quotidien de vos commerciaux et leur permet de se consacrer entièrement à la gestion des prospects et clients.

Par ailleurs, l’offre gratuite de HubSpot vous permet d’accéder à des outils marketing. Avec cette dernière, vous pouvez créer jusqu’à 20 pages de destination de même que des formulaires intégrables sur votre site marchand. Ce logiciel CRM permet également l’envoi des emails (jusqu’à 2000 par mois). Cela peut s’avérer utile si vous avez une newsletter. Enfin, un chatbot est également disponible gratuitement pour répondre rapidement aux différentes préoccupations des clients.

Zoho

Zoho CRM fait partie des applications développées par l’entreprise indienne du même nom (Zoho). Ce programme gratuit propose différentes fonctionnalités afin de répondre aux besoins des sites de vente en ligne. Que ce soit sur ordinateur ou smartphone, l’interface de Zoho CRM est simple et conviviale. Ce logiciel CRM est idéal pour la gestion des prospects et du pipeline des ventes.

Par ailleurs, Zoho propose un tableau de bord personnalisé pour chaque commercial. Ce dernier regroupe les tâches, les réunions et un récapitulatif des actions commerciales à un seul endroit. Vos commerciaux ont donc une vision centralisée sur leur CRM et n’ont plus besoin de compiler différentes sources d’information. Ainsi, les membres de votre équipe commerciale vont pouvoir traiter les tâches les unes après les autres sans avoir à quitter l’interface.