Dans un milieu des affaires de plus en plus concurrentiel, il est important pour toute entreprise qui désire survivre et prospérer de se démarquer. Cette démarcation se réalise entre autres par l’optimisation de la performance et du fonctionnement de l’entreprise. Seul problème, la plupart des entreprises ignorent concrètement comment s’y prendre pour atteindre cet objectif. Si en tant que dirigeant d’entreprise, vous êtes également confronté à cette difficulté, découvrez ici une excellente stratégie à mettre en œuvre pour propulser votre entreprise.

Se doter d’un outil de gestion ERP et CRM ultra sophistiqué

Le fonctionnement d’une entreprise prend en compte une multitude d’activités et de pratiques de gestion. De la gestion de l’ensemble des informations et des services opérationnels de l’entreprise à la gestion de la relation client, les dirigeants se retrouvent face à une kyrielle de tâches à effectuer. Pour se faciliter la tâche, ces derniers adoptent un logiciel de Gestion commerciale. Il s’agit d’une part du logiciel ERP, une solution informatique s’occupant :

De la gestion des achats ;

Des ventes et de la gestion commerciale ;

De la gestion des stocks ;

Des bons de livraison et factures…

D’autre part, il peut être question d’un outil CRM offrant la possibilité de centraliser, de sauvegarder, de gérer et d’exploiter l’ensemble des informations sur les clients et prospects collectées (physiquement ou via internet) par l’entreprise. Concrètement, ce logiciel pour PME facilite :

Le suivi de la relation client ;

La sauvegarde des informations clients telles que les coordonnées, les adresses e-mail, les numéros de téléphone, les profils sur les réseaux sociaux… ;

La gestion du portefeuille d’opportunités ;

La gestion des réclamations…

Il s’agit donc de deux logiciels distincts qui s’occupent chacun d’une catégorie de tâches spécifiques au sein de l’entreprise. Seulement, du fait de leur complexité et de la difficulté de communication entre eux, ces deux outils normalement destinés à résoudre des problèmes confrontent les entreprises à d’autres préoccupations importantes (problèmes de doublons ou de synchronisation entre les outils). L’objectif ici étant d’optimiser la performance de son entreprise, la meilleure option qui s’offre à vous est de porter votre choix sur un logiciel en ligne qui allie ERP et CRM tel que EDEN ERP & CRM. En effet, le choix d’une solution ERP et CRM en ligne présente des avantages multiples.

Outil ERP et CRM combiné en ligne : quels avantages ?

Un logiciel de gestion en ligne tel que EDEN ERP & CRM vous permet ainsi qu’à vos collaborateurs de travailler de partout. Grâce à ce type de logiciel, le télétravail en période critique, notamment durant le confinement devient possible et aisé. L’entreprise gagne de ce fait en performance et en efficacité grâce à la technologie. Aussi, en plus d’être moderne et ergonomique, cette solution de gestion est personnalisable suivant les spécificités de votre entreprise.

Comme autre avantage, il faut noter que le logiciel en ligne ERP & CRM offre à lui seul plusieurs dizaines de modules en vue de répondre aux nombreux besoins de votre entreprise. On note entre autres :