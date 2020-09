Le PNG est l’un des formats de fichier les plus populaires lorsqu’il s’agit de stocker et de transférer des documents photographiques sur le web. Vous pouvez l’utiliser pour maintenir la qualité de vos images pour vos futurs projets. Il arrive aussi que vous deviez créer un projet, mais les fichiers dont vous disposez sont des PDF. Dans ce cas, vous aurez besoin d’un outil qui convertit vos fichiers PDF en un format de fichier PNG. Voici les outils qui peuvent vous aider à enregistrer le pdf to png.

Les meilleurs outils pour convertir un PDF en PNG

Convertisseur PDF Apowersoft

Apowersoft PDF Converter est un logiciel qui fournit de nombreux formats de conversion de sortie. Si vous êtes un professionnel qui possède de nombreux fichiers PDF et que vous souhaitez les convertir au format PNG, vous pouvez utiliser cet outil pour convertir vos multiples PDF en PNG aussi facilement que possible. En outre, vous disposez également d’un outil d’édition tel que fusionner, diviser, extraire, compresser, déverrouiller et protéger. Ainsi, vous pouvez augmenter votre productivité et gagner du temps avec moins d’efforts. Voici les étapes à suivre pour convertir les png to pdf sous Windows 10 :

Démarrez l’application, puis choisissez l’icône « PDF to PNG ».

Cliquez sur le bouton « Sélectionner un fichier » pour importer votre fichier.

Pour lancer le processus, appuyez sur le bouton « Convertir ».

Une fois cette opération effectuée, elle sera automatiquement enregistrée sur votre PC. Vous pouvez cliquer sur « Ouvrir un dossier » pour localiser vos fichiers.

PDF à PNG en ligne

Comme Apowersoft PDF Converter, vous pouvez également utiliser cet outil pour convertir des PDF en PNG mais dans un formulaire en ligne. Le format PDF à PNG en ligne est excellent, surtout lorsque vous ne voulez pas télécharger et installer des applications. Vous pouvez convertir vos PDF en PNG avec seulement une connexion Internet active et votre PC. Il n’est pas non plus nécessaire de s’inscrire à un compte pour utiliser ses autres fonctions. Donc, si vous êtes une personne très occupée et que vous souhaitez une excellente qualité de vos documents, ce logiciel pourrait être le meilleur pour vous.

Convertisseur PDF TalkHelper

Une autre solution que vous pouvez utiliser est TalkHelper PDF Converter. Il est reconnu comme l’un des grands outils qui fournissent également une excellente qualité qui se situe à un autre niveau lorsqu’il s’agit de conversion de PDF. Vous pouvez utiliser cet outil pour convertir les PDF en PNG sous Windows 10. En outre, les fichiers PDF peuvent également être convertis dans le format de votre choix. L’interface de cet outil est simple, affichant clairement les options afin de ne pas vous embrouiller. En outre, vous pouvez convertir un lot de PDF en PNG. Ainsi, il vous permettra de travailler sur tous les dossiers en même temps.

