Les réseaux sociaux sont devenus incontournables pour les entreprises souhaitant développer leur notoriété et générer des prospects qualifiés. Facebook, avec ses 3 milliards d’utilisateurs actifs, s’impose comme LA plateforme à intégrer dans une stratégie de marketing digitale. Grâce à Facebook Ads, il est désormais possible de toucher une audience ciblée en fonction de critères sociodémographiques et centres d’intérêt. Les publicités Facebook permettent de mettre en avant des produits et services, générer des leads et in fine booster les ventes.

L’un des principaux atouts de Facebook Ads est la possibilité de cibler précisément votre audience. Que vous souhaitiez toucher des hommes de 35 à 45 ans habitant à Lyon ou des femmes intéressées par les voyages, les options de ciblage de Facebook n’ont quasiment pas de limites. Vous pouvez cibler votre audience selon différents critères :

Localisation : ville, code postal, rayon géographique.

Age.

Sexe.

Langue.

Centres d’intérêt en fonction des pages aimées et des interactions.

Comportements : recherches récentes, achats en ligne…

Grâce à ces multiples critères, vous êtes sûr de toucher les personnes réellement intéressées par votre activité. Des agences de conseil en stratégie digitale l’ont bien compris, comme Yumens. Celle-ci a intégré facebook ads à la stratégie qu’elle propose aux entreprises, afin de développer de manière plus efficace leur business.

Un des objectifs principaux d’une campagne Facebook Ads est de générer des leads, ces contacts hautement qualifiés qui permettront de développer votre activité. La plateforme permet de les générer de diverses manières. Vous pouvez par exemple inciter les utilisateurs à visiter une landing page et à remplir un formulaire pour télécharger un contenu comme un livre blanc, une étude ou un essai gratuit. Il est également possible de leur proposer de s’inscrire à votre newsletter ou à suivre votre page Facebook.

Dans tous les cas, Facebook vous permet de récupérer les coordonnées des prospects intéressés par votre activité. Vous disposez alors d’informations précieuses pour les relancer et transformer ces leads en clients. Pour améliorer votre taux de conversion, pensez à rendre vos formulaires simples. Limitez le nombre de champs à renseigner, préremplissez certains champs quand c’est possible et mettez en avant la valeur ajoutée qu’apportera l’inscription. En facilitant au maximum l’inscription, vous augmenterez vos chances de générer des leads.

Facebook Ads, pour des formats publicitaires engageants

Facebook Ads vous donne accès à une large gamme de formats publicitaires pour mettre en valeur votre marque et vos produits : photo, vidéo, carrousel, collection, Canvas, diaporama. Vous avez le choix du format le mieux adapté à vos objectifs. Les publicités photo sont idéales pour présenter un produit phare ou une promotion. L’image choisie et le texte incitatif donnent envie à l’utilisateur de cliquer pour en savoir plus. Les publicités vidéo exploitent la puissance du format vidéo en plein boom.

Les carrousels permettent d’enchaîner plusieurs visuels (photos ou vidéos) au sein d’une même publicité. Les publicités Canvas, ce format exclusif lancé par Facebook, permettent de combiner vidéo, photos, texte et bouton call-to-action, un bouton qui invite l’utilisateur à cliquer. Tous ces éléments vous aident à captiver l’attention de votre audience et à faire connaître votre site. En choisissant le bon format, vos atouts et votre image de marque seront mis en valeur. Cela conduit à des retombées positives en termes de notoriété, de leads générés et de ventes.