S’il y a une qualité qui décrit les cours bitcoin et toutes les crypto-monnaies en général, ce serait la volatilité. La valeur du bitcoin semble grimper les courbes pour des périodes de temps assez longues pour ensuite accumuler des pertes énormes en rien que quelques jours. Plusieurs facteurs interviennent sur ces fluctuations, le sentiment général sur le marché, les évolutions en matière juridique, les flux d’investissement, les positions de certaines figures – Elon Musk en l’occurrence – sont autant d’éléments qui impactent la chute ou la montée en valeur des cours bitcoin.

Ainsi, vu les circonstances actuelles, la valeur d’achat de cette crypto-monnaie, le bitcoin, a accumulé des pertes colossales. Le prix d’achat a dû chuter, en quelques jours seulement, d’un niveau de plus de 30 000 dollars Américain en début juin pour s’installer aux alentours 20 000 USD plus ou moins. Le bitcoin accumule donc une perte de plus de 20 % de sa valeur, ce qui exprime une volatilité très forte. Le reste du marché de la crypto-monnaie n’a été épargné non plus, une forte tendance générale vers la baisse a marqué les cours.

Comment faudrait-il donc gérer de telles fluctuations ? et quelle stratégie mettre en place face aux variations au niveau de la valeur bitcoin, ou toute autre crypto-monnaie présentant les mêmes caractéristiques, notamment quand il s’agit de fortes baisses telles que nous le constatons actuellement ? C’est ce que nous allons discuter sur cet article, et ci-après sont quelques attitudes à adopter lors des périodes de forte régression des prix d’achat bitcoin.

Garder à l’esprit que la volatilité est la règle du jeu

Les fluctuations des cours de la crypto-monnaie est une chose tout à fait naturelle. Étant donné que la valeur du bitcoin n’est pas liée à un bien ou une activité qui génère des recettes, comme c’est le cas par exemple pour les actions dans une bourse, les traders se basent donc beaucoup sur le sentiment général et les réactions sur le marché pour réaliser des bénéfices sur l’achat et la vente du bitcoin.

Où il y a donc volatilité et fluctuations, il y a des opportunités d’investissement, à moins qu’il s’agisse de l’une de ces crypto-monnaies qui personne ne connaît et qui finissent par disparaître quelques mois après leur lancement.

Bien évaluer la situation

En tant que bitcoin trader, il est essentiel de bien assimiler l’origine de la baisse de la valeur de la crypto-monnaie en question. La chute des cours est-elle attribuée à de réelles évolutions sur le marché, comme l’interdiction aux entités financières de fournir des services en relation avec la crypto-monnaie en 2017 par la Chine, plutôt qu’à un tapage médiatique passager ! Comprendre la raison de la fluctuation des cours est un élément important pour pouvoir prendre la bonne décision, soit-il pour l’achat ou la vente.

Si vous comptez vous introduire sur le marché et acheter bitcoin, on vous invite à jeter un coup d’œil sur KuCoin, il s’agit d’une plateforme qui agit comme une sorte de bitcoins bourse où vous pouvez acheter de la crypto-monnaie tout en bénéficiant de frais assez faible sur vos opérations d’achat et de vente aussi bien que de tout un ensemble d’option à découvrir.

Se méfier des décisions émotionnelles

Que vous comptiez vous engager dans un investissement d’achat bitcoin ou de liquider vos possessions et quitter le marché, en tant que bitcoin trader, il est toujours important de garder le sang-froid et se méfier des réactions émotionnelles. Des décisions motivées par les sentiments, et non pas des faits, aboutissent très souvent des résultats non positifs.

Il est donc essentiel de toujours garder à l’esprit la raison pour laquelle vous vous êtes engagé dans un investissement en btc ou en toute autre crypto-monnaie. Croyez-vous en une opportunité à long terme, ou êtes-vous sur le marché pour profiter des fluctuations et faire des gains le plutôt possible ! Les réponses à ces questions vous permettraient de se concentrer sur vos objectifs et vous éclaireraient la bonne décision.

Évaluer le futur du marché et déterminer comment agir

Il convient d’analyser comment l’évolution de la valeur bitcoin et de la situation du marché en général peut continuer sur le court et le moyen terme. Les mesures prises par les gouvernements contre le BTC sont-elles de plus en plus intenses ? Et à quel point impactent-elles le marché ? De l’autre côté, y a-t-il des signes que d’autres pays, autres que la République centrafricaine et El Salvador, comptent légaliser le Bitcoin ? Etc.

Ce genre d’éléments majeurs sur le développement du contexte du marché de la crypto-monnaie vous permettraient généralement de se faire une idée sur comment la valeur du bitcoin peut évoluer dans le futur proche.

Bien évidemment, il y a aussi des éléments qu’on peut décrire de mineurs qui impactent les cours bitcoins et qui vous intéresseraient également, notamment si profiter des variations conjoncturelles pour réaliser des gains est votre objectif.

En évaluant donc le futur proche du Bitcoin basé sur le contexte général du marché, il vous serait plus facile et plus claire de voir dans quelle direction il faudrait faire le prochain pas selon votre objectif.

Conclusion

Les gains à réaliser sont toujours à apprécier en présences des risques qui y sont liés, et jamais séparément, ceci reste valable pour tout investissement. Depuis son apparition en 2008, le BTC a montré une certaine résilience et les cours finissent toujours par grimper.

Toutefois, il n’est jamais garanti que le même scénario va continuer de se répéter, et il est essentiel de réévaluer la nouvelle situation chaque fois, surtout quand la crypto-monnaie fait face à des risques existentiels. Mais comme le risque est toujours inhérent au gain, le bitcoin ne fait donc exception, et chaque baisse dans la courbe des cours présente des pertes pour certains et des opportunités déguisées pour d’autres.