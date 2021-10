Les méthodes de communication sur Internet évoluent et s’améliorent constamment. Au cours des dernières années, les formats de conversations ont grandement changé et permis d’interagir de nouvelles façons. Il n’est plus nécessaire de se limiter aux messages et aux appels. Bien d’autres options sont disponibles !

Nous avons compilé pour toi plusieurs manières intéressantes de discuter en ligne, qui sont populaires en ce moment et le resteront pendant plusieurs années. Nous sommes sûrs que tu en trouveras une qui t’intéresse.

Streaming en live

Le streaming en live est une catégorie de services permettant de diffuser des vidéos en temps réel. Le streaming en live est populaire dans le monde du journalisme car il permet de suivre des événements en direct. En outre, il existe un très grand nombre de services de streaming accessibles aux internautes ordinaires.

Twitch

Twitch, la plus grande plateforme de streaming au monde, se concentre sur les diffusions de jeux vidéo. Les joueurs qui streament diffusent leurs parties et collectent des dons du public. Pour beaucoup, Twitch est leur source de revenus principale. De plus, les tournois d’e-sports les plus importants au monde sont diffusés sur Twitch et la plateforme coopère avec les plus grandes conférences et compétitions dans le secteur du gaming.

YouTube Live

YouTube Live se rapproche de Twitch sur plusieurs points, mais n’accorde pas autant d’importance aux jeux sur ordinateur, même si de nombreuses diffusions sont en lien avec le gaming d’une certaine façon. L’avantage de YouTube Live est le grand nombre de spectateurs, car tous les utilisateurs du service d’hébergement vidéo YouTube sont inclus. Cela constitue également un inconvénient, car il est plus difficile de se démarquer sur une plateforme aussi vaste.

Mixer

Mixer est une plateforme de streaming proposée par Microsoft, qui se concentre sur les jeux vidéo. L’un des points remarquables de ce service est son interactivité. Sur Mixer, on peut jouer et communiquer avec plusieurs joueurs à la fois, arranger des interactions avec les spectateurs, organiser des votes et ainsi de suite.

Facebook Live

Facebook Live n’est pas la plateforme de streaming en live la plus populaire, mais elle retient néanmoins l’attention. On peut regarder des diffusions soit au moment où elles sont diffusées, soit à la fin. L’un des avantages de Facebook Live est la possibilité de rentrer en contact et d’interagir avec ses abonnés de façon pratique. Mais, objectivement, le site ne propose pas beaucoup d’avantages concurrentiels par rapport aux sites similaires.

Chat roulette en ligne

La situation du côté des chats roulettes est bien plus intéressante que pour les sites de streaming en live, en particulier parce qu’il existe bien plus de chats Web populaires. Les développeurs de chacun d’entre eux cherchent donc à sortir du lot.

OmeTV

Ce chat roulette est idéal pour ceux qui aiment faire des rencontres rapidement. OmeTV ne propose que des paramètres de recherche basiques, à savoir le sexe et l’emplacement. Mais pour beaucoup, ils suffisent amplement pour avoir des conversations agréables avec des personnes intéressantes partout dans le monde. Si on souhaite discuter avec des étrangers sans connaître leur langue, OmeTV offre une fonctionnalité de traduction des messages automatique.

VideoChat FR

Si tu es un homme et que tu veux rencontrer de jolies filles sympa, ne manque pas https://videochat-fr.com. Il propose de fait le meilleur filtre pour sélectionner les contacts en fonction de leur sexe parmi les chatroulet anonymes. Le système ne se trompe jamais, car sur chaque femme confirme ses informations personnelles lorsqu’elle s’inscrit. Il n’y a tout simplement pas de faux profils ni de robots sur le VideoChat France.

Et le plus important, le chatroulette français propose une période d’essai complètement gratuite aux nouveaux membres.

Chatrandom

Ce random chat roulette assez fonctionnel comporte un filtre pour choisir le sexe des contacts, permet de chercher en fonction des centres d’intérêt et de l’emplacement géographique et offre des salls de chat thématiques, un chat gay, des masques de réalité augmentée, etc. La modération atteint un assez bon niveau.

Flingster

Il s’agit d’un chat roulette anonyme pour adultes, où il n’y a presque pas de sujets tabous. On peut chatter, flirter, s’adonner au sexe virtuel et bien plus. Si tu as plus de 18 ans, tu peux découvrir ce site.

Bazoocam

Ce chat roulette propose plusieurs fonctionnalités intéressantes : des mini-jeux en ligne et des diffusions vidéo auxquelles les autres utilisateurs peuvent se connecter. On peut aussi lancer son propre streaming pour attirer un grand nombre de spectateurs.

Chatroulette

C’est l’un des premiers chat roulettes. À une époque, il attirait des millions d’utilisateurs chaque jour. Cependant, au fil du temps, à cause de la mauvaise modération et des fonctionnalités limitées, le site a perdu une grande partie de son public.

Ludification du Web

Aujourd’hui, plus de 70 % des entreprises figurant dans le Forbes Global 2000 ont recours à la ludification pour travailler et faire leur promotion : des quiz (enquêtes courtes en ligne), de petits jeux en ligne sur les réseaux sociaux, la « roue de la fortune » permettant de gagner une réduction sur les achats et bien plus. Découvrons certains exemples intéressants de ludification sur le Web.

Éléments de ludification sur les réseaux sociaux

Il existe de nombreuses options : sondages rapides, quêtes en ligne, résolution de tâches amusantes, concours de commentaires et de likes, etc. De tels éléments de ludification sont intéressants en eux-mêmes. Quand différents avantages sont offerts aux personnes qui participent et qui gagnent, ils suscitent encore plus d’intérêt.

Roue de la fortune avec prix et réductions

Il s’agit d’une option de ludification populaire sur les magasins en ligne de toutes sortes. En essence, le mécanisme est extrêmement simple : une roue de la fortune apparaît à l’écran, permettant de gagner différents prix et avantages (généralement des réductions ou un montant offert pour tout achat). L’utilisateur fait tourner la roue pour voir ce qu’il gagne. Cette approche est non seulement intéressante, mais aussi efficace : beaucoup de gens effectuent réellement un achat après avoir gagné.

Quêtes sur les sites

Cette option de ludification est très intéressante. Des éléments sont placés sur différentes pages du site et les visiteurs doivent les retrouver. S’ils y parviennent, ils reçoivent une réduction, un prix ou autre en récompense. Non seulement cette méthode de ludification attire l’attention sur l’offre, mais elle a également un effet positif sur la promotion du site Web, car les moteurs de recherche prennent en compte l’activité des utilisateurs sur le site. Grâce aux quêtes, on peut résoudre deux problèmes à la fois.

Conclusion

Comme tu peux le constater, il existe une multitude d’options. Les internautes de nos jours ont accès à de nombreuses opportunités pour discuter, selon leurs objectifs et leurs préférences personnelles.

Nous te recommandons fortement de ne pas te limiter à un seul service. En alternant et en découvrant constamment de nouvelles plateformes, tu pourras étendre ton cercle social et multiplier les façons de discuter sur Internet. Et, bien sûr, n’oublie pas de te tenir au courant des dernières nouveautés. Après tout, Internet change et devient plus pratique chaque jour. Il ne faut pas manquer le plus intéressant !