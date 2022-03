On le sait, la Ligue des Champions est la compétition la plus suivie du côté des amoureux du foot, que ce soit en France ou dans le monde entier. La LDC regroupe, tout naturellement, les meilleures équipes européennes et les meilleurs joueurs du monde, pour nous offrir des matchs d’exception, des double-confrontations historiques et souvent des vainqueurs inoubliables. Les plus grands joueurs ont marqué l’histoire dans la compétition, tandis que d’autres ont terminé leur carrière sans jamais avoir soulevé le moindre trophée, comme Ronaldo. Pour autant, la Coupe aux Grandes oreilles est une valeur sûre et est un vrai gage de qualité pour les différentes équipes.

Cette saison, les affiches sont belles, surtout depuis le début de ces huitièmes de finale. En effet, alors que les huit premières affiches ont déjà eu lieu, comptant pour les matchs aller, les fans de ballon rond en ont eu pour leur argent, avec notamment une très grosse confrontation entre le Real Madrid et le PSG. Au Parc des Princes, les Parisiens ont asphyxié les Madrilènes pour s’imposer 1-0 grâce à un but dans les ultimes instants par l’intermédiaire de Kylian Mbappé. Le match retour, qui aura lieu le 9 mars prochain, est d’ores-et-déjà très attendue par les spectateurs. Selon les paris sur la Ligue des Champions, le PSG est un outsider sérieux pour remporter la compétition, et les supporters ont tout intérêt à s’équiper pour suivre le parcours parisien en Europe. D’ailleurs, en France, la diffusion du match représente le record d’audience pour Canal+ avec 2,51 millions de téléspectateurs de moyenne pour 11,8% de part d’audience. On note même un pic en fin de match à 2,94 millions de téléspectateurs.

En France, plusieurs diffuseurs ont les droits pour les équipes françaises. RMC et Canal+ sont les deux détenteurs de droits pour le PSG et le LOSC en Champions League. Les deux chaines, disponibles sous abonnement, sont disponibles un peu partout, que ce soit via les box internet ou même via les applications pour les Android TV ou les Apple TV.

L’autre manière de regarder les matchs de foot réside dans le streaming légal. Encore une fois, il faut se rapprocher des deux diffuseurs officiels de la compétition (et BeIN qui a les droits pour les autres matchs) afin d’avoir accès, sans aucun contraire, aux matchs des clubs français en Europe. RMC, via son application RMC Sport, ainsi que MyCanal offrent une très belle qualité aux utilisateurs pour pouvoir regarder les matchs sur les smartphones, ordinateurs ou même tablettes. Seul hic au tableau : le léger délai entre les évènements et la diffusion sur les écrans, qui tourne autour des 30 secondes. Sinon, les deux applications sont très bien réalisées afin de répondre aux besoins des utilisateurs.

Évidemment, d’autres méthodes, hors la loi, sont également possibles, mais l’État français lutte de plus en plus contre les canaux illégaux comme le streaming web, l’IPTV et toutes les diffusions sur les réseaux sociaux comme Youtube, Switch, Périscope ou même Twitter. Les supporters du PSG sont prévenus !