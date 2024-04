Avec l’émergence d’un monde du travail hybride, où les employés jonglent entre le bureau et le travail à distance, la frontière entre ces deux sphères de la vie devient de plus en plus floue. Cette évolution apporte son lot d’opportunités et de défis uniques, nécessitant une approche réfléchie pour favoriser un équilibre sain entre l’engagement professionnel et le bien-être personnel.

La mobilité au cœur des préoccupations

Selon le baromètre Cadremploi 2023 mené par IFOP, 44% des cadres sont ouverts aux opportunités de recrutements. Le contexte actuel rend la situation favorable à la mobilité et renforce les défis en matière d’employabilité. Les entreprises doivent donc faire face à ces challenges pour mieux s’adapter au nouveau mode de travail dit « hybride » et veiller à la compétitivité de leur structure. L’une des principales préoccupations est l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des employés. Cet article aborde différentes approches et solutions concrètes afin de garantir un bon climat au sein des organisations et de prévenir l’épuisement professionnel. Introduire un logiciel portail salariés permettra également d’améliorer la satisfaction générale.

Repenser l’espace de travail dédié

Le mode de travail hybride change notre perception de l’espace de travail dédié. Les dirigeants d’entreprises doivent évaluer l’impact du travail à distance et du travail en présentiel sur leurs processus internes, les outils technologiques dont ils disposent et l’organisation globale du travail hybride (formation des employés, collaboration en équipe, communication interne).

Il est important pour les entreprises d’adopter des politiques, des pratiques et des technologies permettant de limiter l’épuisement professionnel. Cela peut passer par la réduction du temps consacré aux réunions, la mise en place de services de partage de données pour encourager la collaboration, ou encore la flexibilité dans les horaires de travail. Le but est de permettre aux employés de travailler de manière plus intelligente plutôt que plus dure, quel que soit leur lieu d’exercice.

Une manière concrète d’y parvenir est de réduire les frictions créées par l’utilisation de multiples outils de communication, en optant pour une plateforme intégrée qui englobe les différents canaux (appels vidéo, messagerie, gestion des tâches, etc.).

Favoriser la flexibilité et la collaboration

La flexibilité du lieu de travail est aujourd’hui l’un des avantages professionnels les plus recherchés par les nouveaux employés. Disposer d’outils de collaboration performants et fiables permet aux entreprises de repousser les frontières et de recruter à l’échelle mondiale. La technologie n’est qu’un catalyseur dans ce domaine, mais elle constitue un élément essentiel pour mettre en place une politique de travail hybride réussie.

Les dirigeants d’entreprise doivent également prendre en compte la dimension humaine de la transformation numérique : au-delà des outils, il convient d’instaurer une culture d’entreprise favorisant l’engagement et la motivation des salariés. Les compétences digitales sont aussi nécessaires pour tirer le meilleur parti des solutions technologiques mises à disposition.

La gestion de l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle est un enjeu capital pour les organisations souhaitant adopter un mode de travail hybride. Les entreprises doivent repenser leur organisation, leurs outils technologiques et leurs politiques pour prévenir tout risque d’épuisement professionnel. Une attention particulière doit être portée sur la mise en place de solutions de collaboration performantes et adaptées aux besoins des employés, ainsi qu’à l’accompagnement humain dans cette transformation numérique.