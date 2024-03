Vous avez une difficulté à décider de ce que vous serez plus tard ? Ne vous inquiétez pas, le choix n’est jamais facile quand c’est tout l’avenir qui est en jeu. Quels paramètres dois-je considérer pour choisir mon métier et bâtir mon projet professionnel ? Pour répondre à cette question, nous allons aborder les trois points clés que vous devez garder en tête pour un choix de profession plus réfléchi.

Choisir mon métier en tenant compte de mes expériences

Tout d’abord, souvenez-vous qu’il est plus sensé de choisir son métier en fonction de son vécu. En effet, plus votre expérience sur un domaine grandit, plus vous êtes familier à l’environnement et plus vite, vous assimilez les informations liées à ce secteur. Il est alors probable que vous puissiez vous épanouir dans ce que vous faites.

Par exemple, il sera compliqué pour un agent de terrain d’exercer en tant que travailleur de bureau. Par contre, il peut très vite se montrer autonome et sans stress en cas d’imprévu dans ses horaires. Mais à l’heure actuelle, il s’avère difficile de faire ses débuts. Si vous êtes jeune et sans expériences, pensez aux activités scolaires ou socio-culturelles auxquelles vous vous êtes plu.

Orienter mon choix selon mes compétences et qualités

Choisir mon métier revient à peser mes bagages tant académiques que professionnels. Pour éviter d’être pointé du doigt pour incompétence, abstenez-vous de ce que vous ne savez pas. Avant de postuler à un poste ou de vous lancer en tant qu’indépendant, établissez une liste de vos compétences. Vous pourrez arrêter votre choix sur le métier qui correspond le plus à votre profil.

Sachez également que les qualités comptent beaucoup dans votre futur métier. Si certaines vous aident à exceller dans ce que vous faites, d’autres améliorent votre environnement de travail. Par exemple, si vous souhaitez exercer dans l’art, vous avez besoin d’un grand sens de l’imagination et de créativité. Par ailleurs, le responsable communication a besoin d’une capacité relationnelle développée pour capter aisément l’attention du public cible.

Tout miser pour exercer la profession de ses rêves

Un emploi vous intéresse, mais votre profil ne semble pas répondre aux exigences du fiche métier ? Vous pouvez encore remplir vos bagages en vous inscrivant à des formations diplômantes comme le CAP formation. Ce dernier concerne environ 200 spécialités, et les études durent 2 ou 3 ans selon le choix.

Vous pouvez y découvrir la filière agricole, industrielle, ainsi que les métiers de bureau. Chaque spécialité peut encore se subdiviser en plusieurs branches parmi lesquelles vous pourriez trouver votre bonheur.

Sachez qu’il est aussi possible de travailler et d’étudier en même temps grâce à la formation en alternance. Cette modalité d’apprentissage est accessible dans les Maisons Familiales Rurales (MFR), réputées pour la qualité des encadrements et leurs valeurs sociales. C’est également le cas dans certains lycées professionnels et dans les Centres de Formation d’Apprentis (CFA).

La plupart de ces formations sont ouvertes aux intéressés ayant réussi leur classe de troisième. Pour les adultes en quête de nouveaux horizons, il existe des formations d’aide à la reconversion professionnelle variant de quelques semaines à 2 ans.