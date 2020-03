Comme son nom l’indique, SEGA Slots est un jeu de machines à sous avec une licence officielle de SEGA. Jouez à des machines à sous inspirées de sagas telles que Shinobi, Sonic, Golden Axe et Samba de Amigo.

Comment jouer à la machine à sous SEGA ?

Le gameplay de SEGA Slots n’a guère besoin d’être décrit, il suffit d’appuyer sur un bouton pour faire tourner la roue, et c’est tout ! Le reste consiste à regarder les roues tourner sans fin et à gagner des prix (…ou pas). Plus vous jouez, plus vous gagnez de prix, et plus de prix signifie atteindre des niveaux de plus en plus élevés.

En passant à un niveau supérieur dans les SEGA Slots, vous pouvez débloquer de nouvelles machines. Au départ, une seule machine à sous est disponible, mais au fur et à mesure que vous jouez, il y a jusqu’à une demi-douzaine de machines différentes, chacune provenant d’une franchise SEGA populaire.

Étant un jeu de machines à sous, les SEGA Slots doivent par définition être divertissantes et addictives, et elles sont à la hauteur des attentes. De plus, elles ont l’avantage de pouvoir être jouées avec Sonic, Shinobi et d’autres personnages SEGA.

Lancement de la nouvelle machine à sous

L’iconoclaste mondial des jeux SEGA a annoncé le lancement d’une application mobile de casino à créneaux progressifs basée sur son portefeuille de jeux pour consoles.

SEGA Slots propose des jeux classiques de SEGA, dont Sonic the Hedgehog, Super Monkey Ball, Golden Axe, Shinobi et Samba De Amigo, réimaginés dans les jeux de casino de style Vegas. Développée en collaboration avec Fox Club Games, l'application SEGA Slots est disponible sur Google Play et iTunes.

L’histoire se répète pour l’entreprise, qui a commencé ses activités au Japon dans les années 1950 en tant que producteur de machines à sous autonomes avant de se lancer dans l’industrie des arcades et des consoles au début des années 1980.mDepuis la disparition de sa dernière console, la SEGA Dreamcast, au début des années 2000, l’entreprise est passée du statut de fabricant de consoles à celui de fournisseur de logiciels de jeux tiers.

Active depuis 2009, la division des jeux mobiles de SEGA en Occident a son siège social à San Francisco et dispose de studios dédiés, notamment Hardlight Studio en Europe et Demiurge Studios & Ignited Artists aux États-Unis. Avec son retour dans le monde du jeu d’argent, SEGA pourrait encore surprendre les investisseurs et augmenter considérablement ses revenus. En effet, le monde du jeu de casino est en plein essor avec un chiffre d’affaire avec une croissance à deux chiffres chaque années. Cependant, la concurrence est rude sur le marché puisque de nouveaux constructeurs logiciels et machines déjà bien implantés sont rejoins par des nouveaux prestataires qui veulent tenter leurs chances pour peut-être récupérer une partie des gains des casinos physiques et en lignes.