On observe une augmentation de la transformation numérique, de la perturbation du marché et du développement d’applications agiles dans le monde entier. Cette tendance favorise de plus en plus l’adoption de plateformes de développement de logiciels low-code (ou en français « peu de code »).

Les outils de développement d’applications low-code simplifient le processus de création de logiciels en intégrant des objets à glisser-déposer, des outils visuels et des flux de processus. En outre, ils permettent à quiconque de créer et de modifier des applications plus rapidement, quelles que soient ses capacités techniques. Par conséquent, les entreprises peuvent proposer de nouveaux processus et de nouvelles fonctionnalités d’applications pour se démarquer ou rester en phase avec leurs marchés.

Les plateformes low code et no-code réduisent de manière significative le temps nécessaire au développement d’applications web optimisées pour les mobiles, et c’est une excellente raison pour tous les entrepreneurs de les intégrer dans leurs activités. Les entreprises qui utilisent des solutions low-code sont en mesure d’enregistrer davantage de croissance lorsqu’elles simplifient et automatisent les processus manuels.

Dans cet article, nous examinons les cinq raisons d’opter pour le low-code.

1. Répondre à la demande mondiale de développement d’applications

La demande de développement d’applications augmente très rapidement. En effet, des études montrent que la demande augmentera plus de cinq fois plus vite que ce que les départements informatiques peuvent fournir.

Les plateformes low-code aident les organisations à combler le manque de développeurs en offrant des options de programmation plus rapides et moins coûteuses.

2. Créer des applications en collaboration

Les plateforme low code utilisent des modèles visuels et permettent aux développeurs informatiques et aux citoyens de collaborer facilement sans coder. Les équipes peuvent facilement saisir les exigences dans la plateforme, ce qui facilite grandement la co-construction d’applications par les différents membres de l’équipe.

De plus, le low-code ne nécessite aucune connaissance du code. Les mises à jour et les retours d’informations dans l’application peuvent également être effectués en temps réel à l’aide d’un langage et de paradigmes visuels.

3. Gestion et planification visuelles des flux de travail

En tant qu’environnement visuel, les plateformes low-code permettent aux développeurs citoyens de planifier et de gérer beaucoup plus facilement les flux de travail et les processus en fonction de l’application. Contrairement aux outils de codage traditionnels, qui nécessitaient des compétences de pointe en codage et de nombreuses heures de travail, les plateformes low-code ne nécessitent aucune compétence en codage.

4. Convivialité mobile

Les entrepreneurs veulent créer des entreprises qui ont un impact à l’intérieur et à l’extérieur du bureau. Ainsi, le personnel peut plus facilement répondre aux demandes de la clientèle omniprésente.

Les plateformes low-code constituent également un excellent choix pour les applications Web et mobiles conçues dans une optique d’utilisateur final. Les applications construites à l’aide de ces plateformes offrent des affichages visuels harmonieux et de haute qualité sur les interfaces utilisateurs mobiles et sont plus réactives.

5. Mise à l’échelle par la réutilisation

Les applications low-code sont faciles à adapter à l’envergure de votre entreprise, faciles à modifier et toujours prêtes à être déployées sur différentes plateformes.

De plus, les applications low-code sont faciles à étendre à d’autres canaux tels que les chatbots, les applications mobiles et les portails en libre-service. La réutilisation améliore donc la productivité et la cohérence du développement des applications, ce qui permet aux entreprises de répondre plus facilement aux attentes des utilisateurs finaux.

6. Intégration avec d’autres applications

Les plateformes low-code définissent des modèles d’objets et génèrent automatiquement des interfaces utilisateur multi-appareils, ce qui permet aux entreprises de se connecter aux applications existantes.

De plus, les plateformes permettent aux entreprises d’intégrer des applications telles que l’e-mail et le calendrier pour améliorer le flux de travail et la gestion des données. Cette fonctionnalité est ensuite intégrée aux comptes d’échange afin que les événements créés sur le calendrier puissent également se refléter sur le calendrier d’échange. En conséquence, les communications d’entreprise deviennent beaucoup plus accessibles.

7. Vos concurrents utilisent le low-code

Supposons que vos concurrents mettent déjà en œuvre des solutions low-code. Dans ce cas, c’est le meilleur moment pour opter pour la même chose, car l’écart entre ces solutions agiles et les solutions de codage traditionnelles est très important. Pour rester en tête de la concurrence, les entreprises doivent mettre en œuvre le développement low-code. De cette façon, elles pourront réduire les coûts, le temps de codage, et profiter de beaucoup plus d’avantages de l’automatisation des affaires, parmi d’autres solutions agiles.