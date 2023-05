Dans un monde qui évolue, ne pas avancer, c’est reculer. Et aujourd’hui, ce paradoxe est plus vrai encore dans l’univers professionnel. Avec la digitalisation de l’économie notamment, ce sont tous les aspects de la vie professionnelle qui sont chamboulés. Pour rester dans la course, il est donc impératif de veiller à se renouveler en acquérant régulièrement de nouvelles compétences. Et l’une des voies possibles consiste à devenir soi-même formateur occasionnel. Mais alors, pourquoi dans ce cas maîtriser les techniques d’animation est-il si important ?

Le formateur occasionnel : un expert de l’adaptation

Le formateur occasionnel est un expert de l’adaptation. En effet, contrairement aux formateurs professionnels, il n’a pas nécessairement suivi une formation spécifique dans le domaine de la pédagogie. Cependant, sa capacité à s’adapter rapidement aux situations et aux publics qui lui sont présentés doit être remarquable. Il sait faire preuve de flexibilité pour ajuster son discours et sa méthode en fonction des besoins de son auditoire. De plus, sa connaissance pratique du sujet qu’il enseigne est souvent supérieure à celle d’un formateur professionnel. D’autant plus s’il a optimisé ses compétences auprès d’une agence de formation digitale et learning de qualité comme Nell & Associés.

En outre, il possède généralement une expérience terrain qui, associée à une formation de formateur occasionnel réputée, lui permettra d’illustrer ses propos de manière concrète et de répondre aux questions de façon pertinente. Le formateur occasionnel doit aussi avoir un objectif précis en tête, qu’il s’agisse de transmettre une compétence, de motiver un groupe ou encore d’expliquer une méthode de travail. C’est cette clarté dans ses objectifs qui lui permet de se concentrer sur l’essentiel et d’adapter son discours en fonction des attentes de son auditoire.

Les techniques d’animation au service de la formation professionnelle

Les techniques d’animation ont un rôle important dans le domaine de la formation professionnelle. Elles permettent de capter l’attention des apprenants et de faciliter leur compréhension. La formation professionnelle ne se limite pas à la transmission de connaissances, mais vise également à développer les compétences et les aptitudes des apprenants. Les techniques d’animation sont un moyen efficace d’atteindre cet objectif. Les formateurs peuvent utiliser des méthodes variées telles que les jeux de rôle, les études de cas, les simulations, les vidéos et les quiz interactifs pour maintenir l’intérêt des apprenants tout au long de la formation.

Ces techniques permettent également de favoriser la participation active des apprenants, de renforcer leur motivation et de stimuler leur esprit critique. Les formateurs doivent être créatifs et adaptatifs pour s’assurer que les techniques d’animation utilisées répondent aux besoins spécifiques de chaque groupe d’apprenants. Les techniques d’animation constituent un donc outil précieux pour rendre la formation professionnellela formation professionnelle plus engageante, interactive et efficace.

De l’importance du choix du formateur

Si les techniques d’animation sont des compétences nécessaires au formateur occasionnel, cela ne signifie pas pour autant qu’elles sont innées. Au contraire, elles doivent être apprises auprès d’un expert pour être adaptées et réutilisées de manière efficace dans des contextes toujours différents. C’est pourquoi le choix de l’agence de formation est déterminant pour assurer la bonne intégration des différentes techniques.

Chez l’agence Nell & Associés par exemple, on pourra suivre tout un panel de formations différentes, qui permettront entre autres d’utiliser les possibilités de « la gamification » lors des animations, de préparer et d’aborder dans les meilleures conditions une classe virtuelle ou encore d’intégrer le Mind Mapping dans ses cours. Vous deviendrez ainsi une véritable machine du learning !