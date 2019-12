Partager des documents volumineux en un clin d’œil

Pour partager des fichiers volumineux, la boîte mail est trop juste. En effet, les boîtes mail sont limitées à quelques Mo. Heureusement, il existe des alternatives pour que vous puissiez envoyer des photos, des vidéos et autres fichiers volumineux. Découvrons ensemble quelles sont ces solutions afin que vous puissiez choisir celle qui est la plus optimale pour vous.

Partager des fichiers grâce aux clouds

Le cloud est une solution efficace pour partager des fichiers volumineux. Il consiste à stocker les fichiers sur un serveur à distance.

À la base, le cloud permet de stocker des fichiers plus ou moins volumineux. Mais vous avez la possibilité de rendre accessible votre cloud ou certains fichiers aux personnes que vous désirez. De cette façon, les personnes vont pouvoir télécharger des fichiers de plusieurs Go. Le fichier est accessible tant qu’il est présent sur le Cloud et que le partage est activé.

Certains clouds proposent une version gratuite. L’espace disponible y est restreint (entre 5 et 20 go en moyenne), mais souvent suffisant pour partager un fichier.

Les sites de transferts de fichiers

Il existe des sites spécialement dédiés dans le partage de fichiers volumineux. On trouve plusieurs sites proposant ce type de partage. Ces services proposent généralement une version gratuite et une offre payante.

L’offre gratuite est limitée, parfois au niveau de la taille maximale des fichiers, parfois au niveau du débit ou du temps d’attentes pour que le fichier soit disponible. De même, le fichier est disponible pendant un temps limité.

Ces services sont très pratiques quand il s’agit de partager un fichier ponctuellement. Ils évitent d’avoir à partager votre cloud. De plus, vous êtes informés lorsque le fichier est téléchargé par votre destinataire.

Les partages peer to peer et direct download

Le partage peer to peer demande davantage de notions en informatique. Le but est de mettre en partage le fichier directement stocké sur votre ordinateur ou sur votre NAS. Le système est similaire à celui utilisé pour le téléchargement par fichiers torrents.

Vous devez passer par un logiciel pour partager votre fichier, et le destinataire doit lui aussi utiliser ce genre de logiciel pour télécharger le fichier. Il faut ensuite créer le tracker de partage associé au fichier partagé.

Si ce système est plus compliqué à mettre en place, une fois établi, il se révèle très pratique et très rapide pour partager des fichiers volumineux. De plus, il est totalement gratuit.

Le partage en direct download est plus simple à mettre en place puisqu’il suffit de passer par un logiciel spécifique. Ensuite, l’utilisateur n’a plus qu’à lancer le téléchargement. Toutefois, ce genre de service est payant. Le site Cloudzzer propose une sélection et un comparatif de logiciels de partage de fichiers volumineux.

Dans les deux cas, qu’il s’agisse de Peer to peer ou de direct download, vous devez maintenir votre PC ou votre serveur allumé et connecté à internet tant que le téléchargement n’est pas terminé. Mais ces deux solutions sont les plus intéressantes pour le partage régulier de fichiers volumineux.