Tous les professionnels actuellement à la recherche d’une façon simple et rapide de créer une carte de visite connectée peuvent désormais se rendre sur le site internet de Kipful ! Cette entreprise française répond aux besoins de nombreux secteurs d’activité avec des produits personnalisables à vie. Elle les présente d’ailleurs comme étant une « solution simple, rapide, durable et élégante, s’inscrivant dans une démarche éco-responsable » ; que demander de plus ?

Pourquoi choisir Kipful pour créer sa carte de visite connectée ?

Kipful est non seulement une entreprise française, mais elle est aussi à l’origine de nombreuses conceptions de cartes connectées elles-mêmes créées en France. Pour encourager l’économie française mais surtout son industrie, créer sa carte de visite connectée auprès de ces entrepreneurs est certainement l’une des meilleures démarches à faire.

Grâce aux deux technologies innovantes et révolutionnaires présentes sur la carte qui vous est destinée, vous pouvez rapidement surprendre vos interlocuteurs ! En effet, la puce NFC ainsi que le QR Code sont tous les deux des éléments éminemment modernes capables de vous inscrire dans une démarche écologique mais aussi moderne, appréciée par les autres professionnels.

Par ailleurs, lorsque vous vous trouvez en compagnie de ces derniers, montrez-leur que créer sa carte de visite connectée peut éviter diverses manipulations et situations gênantes. Dans votre intérêt comme dans celui de toutes celles et ceux qui souhaitent transmettre leurs renseignements professionnels, Kipful a un peu plus ouvert les possibilités de communication !

Comment choisir son modèle de carte de visite connectée ?

Pour choisir votre modèle de carte de visite connectée, rien de plus simple ! Rendez-vous sur le site internet de Kipful, cliquez sur « Créer votre carte« , et suivez les instructions. Toutes les étapes pour créer votre carte de visite connectée vont se suivre. Très intuitif, cela ne vous prendra que quelques minutes.

Dans un premier temps, choisissez parmi tous les matériaux disponibles pour la création. Nous vous conseillons vivement de vous orienter vers celui qui saura représenter au mieux votre activité professionnelle. Si vous travaillez dans le bâtiment, le bois, l’acier et le PVC peuvent correspondre… Toutefois, si vous êtes gérant(e) d’une boutique de bien-être évitez le PVC ou l’acier.

Pour que votre communication visuelle soit la plus efficace possible, choisissez par la suite parmi deux formules : avec une gravure signature ou avec une gravure sur-mesure. Enfin, différentes essences de bois, et divers modèles d’acier ou de couleurs de PVC viennent finaliser la création complètement de votre carte de visite connectée !

Quels que soient les choix que vous allez faire, Kipful s’occupe de tout pour que vous ayez entre les mains LA carte que vous attendez et qui vous permettra d’agrandir votre cercle de contacts.

Comment utiliser une carte de visite connectée ?

Pour utiliser votre carte de visite connectée, nous vous assurons une facilité et une simplicité de manipulation digne des meilleures technologies actuelles. Si vous avez déjà eu l’occasion de régler vos achats avec un terminal de paiement sans contact, vous saurez vous servir de votre nouvel objet !

En effet, grâce aux dernières générations de portables, la grande majorité d’entre eux sont aussi dotés de la technologie NFC. Il suffira donc de l’activer et de placer votre carte à quelques centimètres. Si besoin, il est aussi possible d’utiliser le QR Code.

Dans tous les cas, créer une carte de visite connectée est et reste l’une des façons les plus uniques et modernes de partager ses renseignements professionnels et de fidéliser ses clients. Numéro de téléphone, réseaux sociaux, site internet, adresse mail, photos de profil, description… Tout y est pour vous présenter en toute simplicité et avec originalité.

Créer une carte de visite connectée est aussi une manière responsable de faire face aux enjeux actuels. Avec elle, lancez-vous sur le chemin de l’éco-responsabilité tout en impressionnant vos interlocuteurs !