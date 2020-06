Sélections des meilleurs investissements

La plupart des gens savent que vous pouvez suivre et échanger avec le Trading social, mais saviez-vous que vous pouvez aussi l’utiliser pour des suggestions d’investissements . C’est une activité un peu délicate, mais certaines des options de trading automatisé offrent des suggestions de trading, où vous pouvez faire en sorte que des idées de trading vous viennent à l’esprit. Parfois, on perd un peu de temps, mais pour la bonne stratégie, cela peut être une méthode efficace d’utilisation des « signaux » ainsi qu’une bonne méthode de diversification.

Des traders expérimentés

L’avantage principal mis en avant dans les plateformes de social trading et sur les brokers forex, est le système de suivi et de copie des meilleurs traders de la plateforme. En effet, les plateformes de social trading et broker forex proposent de lister les traders par performance, permettant ainsi aux traders non expérimentés de suivre et comprendre les idées d’investissements de professionnels. Cette transparence permet d’accélérer considérablement le rendement et l’apprentissage des bases du trading.

Les traders peuvent voir également leurs propres statistiques de trading et leurs performances

Les plateformes de brokers forex vous donnent un large éventail de statistiques qui vous permettent de suivre vos activités et vos forces / faiblesses. Vous pouvez voir votre profit moyen et votre perte moyenne par transaction pour voir si vous fixez vos limites de pertes et si vous prenez vos profits au bon endroit. Vous pouvez voir comment chacune de vos positions s’est comportée pour déterminer si vous devez retirer un master ou limiter leur trading. Vous pouvez voir votre pourcentage de gain, le tirage au sort, le nombre de traders…. Et bien d’autres aspects encore. Chacun d’entre eux vous fournit une petite partie d’un ensemble plus grand, ce qui permet d’obtenir une image complète du trading de multiples façons. Ce puissant outil est en soi une raison suffisante pour s’intéresser au commerce social.

Les traders peuvent se comparer au marché.

Fantastique, vous venez de découvrir comment se déroule votre commerce. Mais est-ce que vous vous en sortez bien dans le contexte plus large du commerce et des traders ? Vos efforts sont-ils toujours à la traîne par rapport à un indice passif ? Eh bien, avec les brokers forex sociaux, vous pouvez facilement savoir comment se déroule votre activité. Et pas seulement par rapport aux comptes de vos amis, mais aussi par rapport au marché en général. Cela vous donne une compréhension et un processus de benchmarking qui peut vous permettre de savoir si votre trading fonctionne. En sachant cela, vous serez plus enclin à battre le marché, à investir davantage et à vous mettre sur la voie d’une richesse encore plus grande.

Vous pouvez devenir un maître dans l’art du trading en ligne

Si vous êtes un trader expérimenté avec de bons antécédents dans vos transactions, vous pouvez vous aussi devenir un maître. Certaines des plateformes incitent les maîtres, ce qui peut vous donner une chance non seulement de négocier pour votre profit et d’aider les autres, mais aussi d’accéder à un flux d’argent régulier et important.