Le métier d’expert-comptable connaît de profondes modifications et il opère progressivement une transition numérique. Voilà pourquoi il est parfaitement possible de travailler avec un expert-comptable en ligne, proposant des services similaires et appliquant bien évidemment la même rigueur qu’un bureau d’experts-comptables.

Vérifiez que le professionnel est bien un expert-comptable

Si vous recherchez un comptable en ligne, Tool Advisor, comparateur de logiciels d’entreprise, vous propose sa sélection des meilleurs professionnels. Avant de vous engager, il faut bien évidemment vous assurer que le professionnel choisi est réellement un expert-comptable, c’est-à-dire qu’il possède le diplôme d’expertise comptable avec un enregistrement auprès de l’Ordre des experts-comptables.

Attention, l’apposition du logo spécifique sur le site Internet ne signifie pas que ce professionnel dispose des qualifications requises. Une vérification supplémentaire s’impose en consultant l’annuaire de l’Ordre des experts-comptables. Ainsi, vous pourrez retrouver le professionnel en utilisant son nom et son prénom.

Étudiez la tarification des comptables en ligne

Ne confiez pas votre comptabilité en ligne à un prestataire vous proposant une tarification beaucoup trop basse : vous risquez de connaître de mauvaises surprises. N’oubliez pas non plus qu’un comptable en ligne a des frais liés à l’activité de son entreprise sur Internet. Il faut prendre en considération les coûts d’hébergement, la sécurisation des données et les frais de serveur. Pour connaître le prix des experts-comptables, il est préférable de consulter plusieurs professionnels et d’obtenir différents devis gratuit.

Mesurez l’efficacité de l’expert-comptable en ligne

En déléguant les démarches administratives, vous serez en mesure de gagner un temps conséquent. C’est une nécessité pour que vous puissiez vous concentrer sur votre cœur de métier. En comprenant parfaitement vos besoins, le comptable en ligne doit être en mesure de vous faire gagner ce temps précieux.

Oubliez les tâches chronophages et rébarbatives : vous savez que les différentes procédures seront exécutées à distance. De votre côté, vous devez être à l’aise avec cette démarche s’inscrivant dans un processus à long terme. Si l’absence du contact humain n’est pas un problème pour vous, alors n’hésitez pas à vous engager dans cette direction.

En parallèle, vous pouvez également poursuivre votre digitalisation en investissant dans un logiciel d’archivage.

L’importance du relationnel avec votre comptable

Même si vous travaillez depuis une plateforme à distance, cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas d’échanges avec votre comptable. Le service client demeure primordial, que vous travailliez avec un expert-comptable indépendant ou un cabinet en ligne. Dès que vous en avez besoin, vous devez trouver un interlocuteur accessible, capable de répondre avec précision à votre problème.

De plus, il est préférable d’avoir un interlocuteur dédié, car il suit l’avancement de votre dossier et des différentes démarches fiscales et administratives en cours. De cette manière, il vous apporte des conseils particulièrement précieux par rapport à votre situation. C’est un gain de temps particulièrement appréciable et une façon d’envisager une collaboration sur le long terme.

Avant de confier votre comptabilité à un professionnel, assurez-vous d’être sur la même longueur d’onde que votre expert-comptable en ligne !