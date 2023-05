L’ordinateur représente l’un des outils modernes qui favorisent l’efficacité et la productivité des travailleurs en entreprise, dans tous les secteurs. Cet appareil se décline en plusieurs variantes avec des caractéristiques diverses et il n’est pas toujours simple de choisir. Nous vous livrons les informations pour réussir le choix du modèle d’ordinateur professionnel qui vous convient.

Pourquoi privilégier les PC de bureau ?

Les ordinateurs de bureau sont de plus en plus sollicités dans l’univers des entreprises. Ceci se justifie par la pluralité des avantages qu’offre ce type d’appareil comparativement aux ordinateurs classiques. Les PC de bureau sont en général plus abordables en termes de prix. En effet, pour une même configuration, le prix d’un PC de bureau est entre 20 et 30 % moins cher qu’un PC portable.

Les PC de bureau sont plus faciles à entretenir, même en cas de panne. Il est simple de remplacer les composants défectueux pour obtenir un équipement fonctionnel.

L’unité centrale des PC de bureau est entièrement personnalisable. Pour les ordinateurs portables, il est le plus souvent impossible de le modifier une fois sorti d’usine. La configuration des PC de bureau vous donne la possibilité de les faire monter en gamme pour répondre aux besoins évolutifs de l’entreprise. Cela revient, par exemple, à augmenter la taille de l’espace de stockage, la mémoire vive, la carte graphique ou même le processeur.

Par ailleurs, comme peut le montrer le site belta.fr, certains modèles d’ordinateur de bureau performants ont des composants très puissants. Ceci les rend adaptés pour exécuter certaines tâches complexes dans les domaines comme celui du graphisme. Compte tenu de la place disponible dans le boîtier des PC de bureau, les fabricants intègrent habituellement des systèmes de refroidissement efficaces. Cela limite les risques de surchauffe de l’appareil, même lorsque ce dernier est souvent sollicité.

Il existe aujourd’hui des modèles d’ordinateurs de bureau au design compact. Ces PC offrent l’avantage d’être peu encombrants et peuvent même être fixés derrière un moniteur.

Dans quels cas choisir les ordinateurs portables ?

Les ordinateurs portables représentent aussi une alternative intéressante dans le milieu professionnel. Ce type d’appareil est en moyenne 5 fois moins énergivore qu’un ordinateur de bureau fixe avec la même configuration. En effet, l’ordinateur de bureau portable est conçu pour optimiser la consommation d’énergie. Comparativement aux ordinateurs fixes qui consomment jusqu’à 250 kWh, les ordinateurs portables consomment en moyenne 50 kWh. L’utilisation des ordinateurs portables vous fait ainsi réaliser des économies significatives sur les factures d’électricité sur le long terme. De même, cette faible consommation de l’énergie rend ce type d’appareil écologique.

L’autonomie des PC portables varie selon la capacité de la batterie qui se situe entre 40 Wh et 99 Wh, mais peut aller jusqu’à 7 heures.

Les ordinateurs portables proposent les meilleurs accessoires et connectiques. Il est question d’éléments comme la webcam, les ports USB, les lecteurs de cartes ou wifi de dernière génération adaptés à des besoins bien précis.

Par ailleurs, le design épuré des ordinateurs portables représente un avantage notable de ces appareils. Ils prennent en général très peu de place et sont donc appropriés lorsque les dimensions de vos locaux sont réduites. Ces appareils répondent parfaitement aux nombreux enjeux de mobilité dans le monde de l’entreprise. Vous pourrez par exemple les déplacer facilement d’une pièce à une autre ou bien même d’un bureau à un autre.

Quelles sont les particularités des PC tout-en-un ?

Le PC tout-en-un est un appareil qui combine les spécificités d’un ordinateur de bureau et celles d’un ordinateur portable. Il s’agit d’équipement à la pointe de la technologie et adapté à toute sorte de tâches, notamment les plus complexes comme la retouche photographique et le montage de vidéo. Les modèles de PC tout-en-un sont en général conçus suivant un design sophistiqué qui s’adapte à toute sorte de style intérieur. Suivant le style de votre espace professionnel, vous trouverez le modèle d’ordinateur tout-en-un pour l’agrémenter.

Le PC tout-en-un fonctionne le plus souvent comme les ordinateurs classiques. Vous n’avez donc pas besoin d’avoir une formation particulière pour vous en servir. Ce type d’équipement permet d’optimiser le rangement dans vos locaux. Il suffit en réalité de trouver la place pour votre souris, clavier et écran pour installer l’appareil. En choisissant le PC tout-en-un, vous n’aurez plus besoin de vous encombrer avec les câbles, fiches, etc.

N’hésitez pas à contacter des professionnels du domaine pour vous aider à faire le bon choix de PC tout-en-un en tenant compte de l’usage que vous comptez en faire. Ce modèle est facile à entretenir, car ses composantes sont simples à retirer et remplacer au besoin.

Quels éléments vérifier avant de choisir un ordi pro ?

Un ordinateur professionnel est un outil très important pour accomplir certaines tâches en entreprise. Pour ce faire, il faut nécessairement bien le choisir. Cela revient à tenir compte de certains critères. D’abord, le choix d’un bon ordinateur professionnel dépend des usages que vous souhaitez faire de cet équipement. Pour gérer des tâches légères comme la saisie de texte, par exemple, l’ordinateur professionnel qu’il vous faut n’est pas forcément adapté pour installer et utiliser des applications lourdes de collecte de données. Dans le second cas, vous avez besoin d’un appareil avec un processeur plus puissant et une mémoire RAM plus grande.

Lorsque vous avez régulièrement besoin de stocker des fichiers lors de la réalisation de vos tâches professionnelles, nous vous recommandons d’opter pour un modèle d’ordinateur professionnel avec un disque dur de bonne capacité.

La taille et le poids de l’appareil représentent aussi des critères importants pour faire le bon choix de PC professionnel. Ces critères impactent en réalité le confort et la praticité dans l’utilisation de l’appareil. Pour des travailleurs peu sédentaires, il est crucial de miser sur un modèle très léger d’ordi.

Au-delà de tous les critères ci-dessus présentés, le budget est un élément important dont la prise en compte permet de réussir le choix de votre ordinateur professionnel. À ce niveau, nous recommandons dans un premier temps de définir de façon claire la fourchette de prix dans laquelle doit se situer le coût du produit que vous souhaitez acheter. Il ne vous reste plus qu’à choisir un modèle avec un bon rapport qualité/prix s’inscrivant dans cette marge. Certains outils tels que les comparatifs permettent de trouver aisément le modèle d’ordi pro correspondant à vos attentes, à vos besoins et surtout à votre budget.