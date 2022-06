L’économie est par définition un univers en mouvement. Cet espace d’échanges de produits et de services est en effet toujours corrélé aux évolutions sociétales ainsi qu’à l’innovation technologique. Ainsi, avec le développement d’internet et la diffusion massive des outils numériques dans notre monde, l’économie s’est transformée et le e-commerce règne aujourd’hui en maître incontesté. Suivre et gérer son stock est donc devenu un paramètre essentiel pour les entreprises. Et grâce à Kwixeo, c’est désormais facile !

La gestion du stock : un paramètre stratégique

Le e-commerce a complètement révolutionné les usages de l’échange de service ou de marchandises. Désormais, il n’est plus nécessaire de disposer d’un local pour proposer un produit. Il suffit tout simplement de créer un site internet et vous voilà lancé ! Mais si la création de ce portail en ligne est indispensable et relativement facile, il faut encore savoir suivre et gérer son stock, et c’est généralement là où la différence se fait entre les différentes enseignes d’un même secteur.

En effet, une gestion cohérente de votre stock, c’est à la fois ce qui va vous permettre de minimiser vos pertes, par exemple dans le cas de denrées périssables, mais aussi de satisfaire vos clients. Si votre stock de produits est mal géré, et que vous ne pouvez par exemple pas répondre rapidement à une augmentation ponctuelle des demandes, vous serez considéré comme un acteur peu rigoureux et perdrez donc de la clientèle ! Pouvoir gérer son stock en toute simplicité avec Kwixeo est donc un avantage de poids.

Suivre et gérer son stock avec Kwixeo

Si les outils numériques ont beaucoup apporté à l’économie, c’est bien sûr parce qu’ils permettent à n’importe lequel d’entre nous de se faire livrer toutes sortes de produits ou de commander des services variés, simplement en se connectant sur son smartphone. Mais le numérique a également permis aux entreprises de refondre complètement leur organisation interne, grâce à des outils performants, qui optimisent l’activité par bien des aspects.

Kwixeo fait partie de ceux-là. Il permet notamment de mieux suivre et gérer son stock, en paramétrant à l’avance les entrées et les sorties de produits. Il permet aussi d’être informé en temps réel de l’état du stock, ce qui sera extrêmement important lors de la création d’un devis ou tout simplement lors de la consultation du catalogue par un client. Enfin, vous pourrez aussi être alerté par notification dès qu’un produit atteindre certains seuils, fixés à l’avance par vous !

Le numérique au service de l’optimisation

Mieux encore, Kwixeo pourra aussi vous permettre de générer et d’envoyer vos bons de commande fournisseurs directement depuis la plateforme. Vous pourrez plus facilement gérer vos livraisons grâce à une fonctionnalité qui vous permet de marquer des produits. Et vous pourrez même transformer vos commandes fournisseurs en achat en un seul clic. Une fonctionnalité essentielle pour relier les éléments les uns aux autres et suivre plus facilement les mouvements internes.

Si Kwixeo est un outil qui permet de mieux suivre et gérer son stock, par exemple un stock de stylet numérique, il est aussi bien plus que cela. Certaines fonctionnalités vous permettront d’optimiser la gestion commerciale, la gestion des chantiers ou celle des charges. On pourra également l’utiliser pour créer des tunnels de vente et profiter des outils collaboratifs disponibles pour améliorer l’organisation interne. En bref, c’est là un outil indispensable pour optimiser votre business !