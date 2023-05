Dernièrement, l’intérêt mondial pour les bitcoins a augmenté. Ainsi, il devient extrêmement important de comprendre la base de cela et de toutes les autres formes de monnaies virtuelles. Bitcoin et ses alternatives comme Kraken sont toutes basées sur des algorithmes cryptographiques qui sont cryptés. Ceux-ci peuvent être achetés via un échange en ligne ou un guichet automatique Bitcoin.

Vous trouverez ci-dessous quelques avantages de l’utilisation des bitcoins comme Kraken les rendant meilleurs que n’importe quelle monnaie conventionnelle.

Pourquoi Kraken ?

En tant que l’un des plus grands et des plus anciens échanges de Bitcoin au monde, Kraken est régulièrement nommé l’un des meilleurs endroits pour acheter et vendre des cryptos en ligne. Ceci est dû à son excellent service, à ses frais peu élevés, à ses options de financement polyvalentes et à ses normes de sécurité rigoureuses. Il a pour mission d’accélérer l’adoption de la crypto-monnaie afin que vous et le reste du monde puissez atteindre la liberté et l’inclusion financières.

Les raisons de choisir Bitcoin comme Kraken

Que vous soyez un trader avancé ou un débutant en crypto-monnaies, un Bitcoin comme Kraken vous donne le pouvoir de tracer votre propre parcours financier.

Voici quelques avantages d’un Bitcoin tel que Kraken que vous pouvez exploiter au fur et à mesure que vous développez votre portefeuille :

Bitcoin est numérique et décentralisé

Avec Bitcoin comme Kraken, les gens ont la liberté d’échanger de la valeur sans intermédiaire, ce qui se traduit par un meilleur contrôle des fonds et des frais réduits. L’argent liquide est contrôlé par les banques tandis que le bitcoin a des propriétaires.

Facilité d’achat en ligne

Bitcoin peut vous aider à faire des achats en ligne. C’est comme un portefeuille électronique qui peut être créé avec la technologie blockchain pour stocker, suivre et dépenser de l’argent numérique.

Moins volatil que le cash

Bitcoin a une acceptation mondiale et est moins volatil que le cash/monnaie locale. Grâce à cette fonctionnalité, il devient plus facile d’effectuer des transactions transfrontalières et en ligne.

Excellent outil d’investissement

Bitcoin peut être utilisé partout dans le monde sans passer par un processus de conversion. Il offre un marché ouvert qui n’a aucune restriction imposée par les banques ou les gouvernements.

Bitcoin est pair à pair et ouvert, mais sécurisé et presque sans friction

Bitcoin donne à ses utilisateurs l’accès à leur solde grâce à un mot de passe. Il permet un échange sécurisé sur Internet.

La duplication impossible

Il n’y a aucun moyen de dupliquer un bitcoin comme Kraken, contrairement au cash.

Excellent moyen de conserver des dossiers à des fins fiscales

Une fois transféré, la propriété d’un bitcoin comme Kraken est également transférée. Cela signifie que deux personnes ne peuvent pas effectuer des transactions sur la même valeur et cela aide à garder des dossiers sains et plus simples, en particulier à des fins fiscales.

Monnaie numérique transnationale

Il n’y a pas de limites au Bitcoin ou à la crypto-monnaie, aucune valeur d’échange et aucune intervention de tiers. Un Bitcoin comme Kraken permet des transactions transparentes à travers les pays avec un registre maintenu en arrière-plan.

Kraken est-il fait pour vous ?

Kraken est un échange de crypto-monnaies en ligne offrant un large éventail d’options d’investissement pour les particuliers et les institutions dans près de 200 pays à travers le monde. L’application d’investissement prend en charge plus de 100 crypto-monnaies, y compris bitcoin, ethereum, litecoin, dogecoin et autres. C’est également l’une des meilleures applications de crypto-dogecoin pour les contrats à terme et les transactions sur marge.

Kraken fournit une variété de services supplémentaires pour les institutions, les entreprises et les particuliers fortunés. Ceux-ci incluent la gestion de compte, les services de consultation individuels, le trading OTC et les informations d’experts sur le marché.