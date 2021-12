Depuis quelques temps, on assiste à l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché des comptes bancaires professionnels. En effet, les banques en ligne ont fait leur apparition et proposent de plus en plus de formules exclusivement destinées aux travailleurs indépendants, avec de nombreux avantages. Elles se distinguent notamment par leurs conditions et leurs tarifs avantageux, ainsi que des prestations adaptées au monde du travail. Cela pousse à croire que la digitalisation bancaire est un véritable atout pour les indépendants.

Quels sont les avantages des banques en ligne pour les professionnels indépendants ?

Les établissements bancaires en ligne offrent un certain nombre d’avantages aux indépendants à travers la mise à disposition d’un compte pro en ligne.

Profitez de tarifs bancaires attractifs

Le premier avantage de la banque en ligne est que sa procédure propose généralement des tarifs abordables. Ceci est bien évidemment dû à l’absence de réseau d’agences physiques et à l’utilisation des dernières technologies qui réduisent considérablement les coûts. Par exemple, les frais mensuels ne dépassent pas 5 € dans certaines banques en ligne.

Les formules bancaires destinées aux professionnels sont aussi devenues plus simples et plus transparentes avec la digitalisation. Par conséquent, vous n’aurez pas de mal à estimer les coûts de votre banque en ligne pro tous les mois. Il y a également moins de mauvaises surprises sur les frais bancaires. Il existe même des comptes professionnels gratuits, destinés aux micro-entrepreneurs.

Une ouverture de compte rapide

Si vous êtes un travailleur indépendant, la procédure pour ouvrir un compte pro dans une banque en ligne peut être réalisée en quelques minutes sur le site internet. Il ne sera donc pas nécessaire de vous déplacer en agence ou d’envoyer des courriers. Toutes les démarches sont dématérialisées et se font sur le web, à partir de votre smartphone, votre ordinateur ou votre tablette. Il existe même des structures qui proposent le dépôt de capital en ligne. Grâce à cette option, vous gagnez du temps et pourrez immatriculer très rapidement votre société.

Profitez des nouvelles technologies

Les banques en ligne se servent des dernières technologies pour offrir une excellente qualité de service aux travailleurs indépendants. Cela implique généralement la mise en place d’applications mobiles et d’espaces clients faciles à utiliser. Ces derniers vous permettent d’accéder à de nombreuses fonctionnalités utiles :

l’édition de factures,

la gestion de notes de frais,

la gestion des utilisateurs,

les cartes bancaires virtuelles,

le calcul automatique des charges,

l’intégration de mandats SEPA pour les prélèvements,

les virements.

Certains acteurs proposent même un service de paiement automatisé de fiche de paie. Celui-ci est accompagné d’une technologie OCR pour la reconnaissance automatique des montants à virer.

Faites-vous accompagner dans la création de votre société

Avec la digitalisation de la banque en ligne, certains établissements proposent des accompagnements au-delà des services bancaires. Ils aident ainsi les entrepreneurs à créer leurs sociétés, quel que soit le régime juridique choisi.

D’autre part, détenir un compte professionnel dans une banque en ligne vous permet de disposer d’une assistance personnalisée. Cela est possible grâce à un service client disponible, réactif et à l’écoute.

Suivez plus facilement votre comptabilité

Il est important d’avoir la capacité de justifier vos entrées ainsi que vos sorties d’argent. Grâce à la digitalisation, les banques vous donnent la possibilité de lier vos justificatifs à vos mouvements de compte, au niveau de l’espace client en ligne. Toutes ces données peuvent être exportées et transmises facilement à votre expert-comptable.

Optez pour des banques exclusivement destinées aux entreprises

Certaines structures bancaires ont été créées spécialement pour les entrepreneurs. Avec une compréhension parfaite des besoins de ces derniers, elles se présentent comme un véritable partenaire financier et administratif.

Le micro-entrepreneur, l’auto-entrepreneur, l’entreprise individuelle ou les professions libérales sont tous concernés. Les banques en ligne sont adaptées aux différents besoins des statuts juridiques et proposent plus qu’une simple gestion financière de l’activité professionnelle.

Comment choisir sa banque professionnelle en ligne ?

Plusieurs critères sont à prendre en compte pour choisir votre banque professionnelle en ligne.

Vérifiez les formes juridiques acceptées par la banque

La première chose à faire au moment de choisir une banque pro en ligne est de vous renseigner sur les statuts juridiques acceptés. L’idée est de vérifier si le vôtre est pris en compte par l’établissement bancaire en question. Nous vous conseillons d’utiliser un comparateur de banques professionnelles afin de trouver celles qui sont adaptées à votre régime.

Quel est le coût total d’un compte pro ?

Il est aussi essentiel d’estimer les frais bancaires mensuels avant d’ouvrir un compte pro en ligne. Ceux-ci regroupent généralement l’abonnement mensuel ainsi que les frais annexes. Ces derniers désignent les coûts supplémentaires qui ne font pas partie des frais d’abonnement. En général, on distingue les frais annexes suivants :

le retrait dans les DAB,

le paiement par carte en devise étrangère,

les virements entrants et sortants en devise étrangère,

le terminal de paiement,

les prélèvements.

Prenez le temps de faire un état de vos besoins bancaires professionnels afin de faire le bon choix. Il ne sera pas nécessaire de souscrire des services que vous n’utilisez pas. Notez aussi que les banques en ligne ont l’avantage de proposer des tarifs généralement bas, ainsi que divers services. Optez donc pour celle qui dispose de toutes les prestations dont vous avez besoin au meilleur prix.

Comment déposer votre capital ?

Dans le cadre de la création d’une entreprise, vous devrez faire un dépôt de capital social auprès d’une banque. C’est ce qui vous permettra d’obtenir un certificat de dépôt de fonds pour pouvoir immatriculer votre société et débuter votre activité.

Actuellement, rares sont les banques en ligne qui proposent le service de dépôt de capital en ligne. Il faudra alors faire preuve de vigilance et vous renseigner au maximum. Si vous choisissez une structure qui n’offre pas cette prestation, vous serez obligé de rechercher des solutions alternatives.

Quels sont les moyens de paiement ?

Prêtez également attention aux moyens de paiement proposés lorsque vous devez choisir une banque professionnelle en ligne. Cela vous donnera une idée des options pour les règlements avec les fournisseurs, les créanciers et pour vos achats. Les méthodes de paiement les plus courantes sont notamment la carte bancaire, le virement, les espèces et les chèques.

Vous devez aussi vous pencher sur les différents plafonds associés aux méthodes de paiement. Pour les banques en ligne, il y a le plafond de paiement par carte et le plafond de retrait en DAB. Le premier désigne la limite de paiement autorisée avec la carte bancaire. Il s’étend souvent sur une période d’un mois ou de 30 jours glissants. Le second correspond au montant maximum que vous pouvez retirer périodiquement.

Quels sont les moyens d’encaissement ?

Les méthodes de paiement pour les encaissements sont également un critère non négligeable. Si vous évoluez dans une activité BtoC, nous vous conseillons d’accepter tous les moyens de paiement, notamment la carte bancaire qui est très utilisée. En ce sens, les banques en ligne proposent souvent des offres en collaboration avec des terminaux de paiement mobile, afin de faciliter l’encaissement.

Pour les activités BtoB, il est préférable de miser sur le règlement par virement bancaire. La carte bancaire et le règlement par espèces ne sont pas très courants dans ce milieu. Il est alors possible de s’en passer.

Pour les banques en ligne qui acceptent le dépôt de chèques, vérifiez les conditions avant de faire votre choix. Il s’agira dès lors de s’intéresser au nombre de chèques par mois, au montant maximum autorisé, aux conditions de dépôts, etc.

Vous l’aurez compris, la digitalisation des banques ouvre la voie à de nombreuses opportunités à la portée des indépendants. Ceux-ci ont désormais accès à différents services attractifs et adaptés à leurs activités. Mais, le choix de la banque en ligne professionnelle demeure une phase importante et implique la prise en compte de nombreux critères.