Un SIRH (système d’information de ressources humaines) est un logiciel qui fournit un système d’enregistrement des données relatives à votre personnel. Les meilleures solutions SIRH s’intègrent aisément et de façon transparente à vos systèmes de RH, d’informatique et de finance.

Bien qu’il n’existe pas de nom standard, la fonction principale est claire : fournir aux professionnels des ressources humaines et des opérations de personnel une source centrale de données sur les employés. Voici donc quelques avantages à utiliser un tel logiciel pour automatiser les RH.

Que fait concrètement un logiciel SIRH ?

Il permet aux entreprises d’automatiser l’administration :

de la paie ;

des avantages sociaux ;

du recrutement ;

de l’accueil des nouveaux employés ;

de la gestion du temps et des présences ;

de la conformité des RH ;

de la tenue des dossiers et des rapports.

Des solutions logicielles automatisées pour la majorité de ces composants individuels sont disponibles depuis plusieurs années. Une solution SIRH complète intègre ces fonctions sur une seule plateforme technologie. Vous n’avez de ce fait plus besoin d’avoir un logiciel de paie, un logiciel pour le recrutement, un logiciel pour la gestion du temps, etc.

Les regrouper sur une seule plateforme peut éliminer les montagnes de paperasse, la connexion à plusieurs sites internet de fournisseurs de RH et accroître la productivité interne et l’efficacité opérationnelle. C’est du moins ce que QuarksUp vous propose à travers sa solution SIRH.

QuarksUp est une entreprise spécialisée dans les solutions RH digitales en B2B, proposant ainsi des logiciels pour la gestion des absences en entreprise, pour l’intégration de nouveaux collaborateurs, le pilotage de carrière, le digital learning, etc.

Les avantages d’une solution SIRH

Automatiser les RH

Les logiciels SIRH de QuarkSup par exemple proposent des fonctionnalités comme l’automatisation et le self-service. Ces fonctionnalités permettent d’améliorer l’efficacité des flux de travail et de supprimer le fardeau des tâches administratives et de la paperasserie. Ce qui libère ainsi les professionnels des RH qui peuvent consacrer plus de temps et d’énergie à ce qui compte réellement : l’expérience des employés.

Une organisation améliorée

L’utilisation d’un logiciel SIRH signifie qu’il existe un lieu central où les données importantes sont rassemblées et stockées. Toutes les personnes du département RH peuvent accéder aisément à ces fichiers.

Il n’est donc pas seulement possible d’automatiser les tâches de la RH, mais vous pouvez aussi configurer les rôles et les droits d’accès une seule fois et de ne pas revenir à cette tâche chaque fois qu’un nouvel employé rejoint l’équipe. En automatisant les principaux processus RH, vous simplifiez l’adhésion de vos collègues à leurs flux de travail.

Améliorer la productivité de l’équipe RH

Une fois que vous avez passé le processus de mise en oeuvre et de lancement, l’un des avantages les plus immédiats de l’usage d’un logiciel SIRH professionnel est l’augmentation de l’efficacité de votre équipe RH. Les tâches administratives répétitives et fastidieuses comme la recherche de managers pour faire les évaluations annuelles ou de probation peuvent être automatisées.

D’autres tâches comme l’approbation des vacances ou la certification des absences peuvent quant à elles être déléguées aux managers et aux employés via des fonctionnalités en libre-service. Ce logiciel peut également être très utile pour la gestion d’un salaire d’employé d’une entreprise de la tech ou même pour la paye d’un salaire de youtubeur.

Avoir un logiciel SIRH ne vous aidera pas seulement à automatiser les divers travaux des RH, mais intégrera aussi votre entreprise avec tous les principaux acteurs tels que les partenaires commerciaux, les fournisseurs, les clients, etc. Ce faisant, il réduira efficacement les coûts opérationnels et vous permettra de gagner un temps précieux.