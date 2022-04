Le monde de la vape est désormais un univers très riche. Les nombreux amateurs de vapeurs n’ont cessé de développer une communauté active, sûr de ses envies et qui est en demande perpétuelle de nouvelles innovations pour s’adonner à sa passion. Pourtant, la conjoncture actuelle n’est idéale pour personne et nous avons tous besoin de faire des économies. Comment faire alors pour choisir son matériel d’e-cigarette pour consommer moins de e-liquide ? Réponses.

Du matériel de qualité pour consommer moins de e-liquide

Comme disait ma grand-mère : « Le pas cher coûte cher ». Et elle avait bien raison ! Ce que je veux vous dire, c’est qu’il est important de se fournir en matériel de qualité, chez des distributeurs reconnus pour la qualité de leurs produits. On pense par exemple à autourdelavap.com, une véritable petite institution sur les réseaux et une enseigne réputée chez les vapoteurs réguliers. Avec eux, vous aurez accès à des e-cigarettes bien sûr, mais aussi toutes sortes d’accessoires de qualité qui ne vous lâcheront pas du jour au lendemain.

C’est en effet tout le problème d’un secteur en perpétuel développement que de voir arriver sur le marché des revendeurs de piètre qualité. Appâtés par la forte demande exprimée par les consommateurs, certains individus peu scrupuleux cherchent à vous refourguer du matériel bas de gamme, qui ne vous permettra jamais de vivre votre passion de la vape en toute sérénité. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’autourdelavap.com pratique des prix élevés. Au contraire, on peut même y acheter son e-liquide pas cher !

Acheter son e-liquide moins cher, une solution idéale pour faire des économies

Le e-liquide, c’est la quintessence de la cigarette électronique. C’est également ce qu’il y a de plus personnel à un vapoteur, car chacun a ses goûts propres. Certains aiment les saveurs brutes, uniquement nicotinées, d’autres préfèrent la fraîcheur de la menthe, la gourmandise des saveurs sucrées ou encore la force d’un parfum café. En matière de e-liquide, c’est à chacun son style et il est donc important de se trouver un fournisseur de qualité et économique, soit pour tenter de nouvelles expériences, soit pour commander uniquement ses saveurs préférées.

Le site autourdelavap.com répondra ainsi à tous les critères. Un système de filtres vous permettra de naviguer facilement dans l’infini catalogue qui s’offre à l’internaute. On peut trouver son e-liquide préféré par catégorie, par marque, par taux de nicotine ou même par contenance ! Le site est donc absolument idéal pour se fournir en tous les accessoires et consommables nécessaires à la vie de tout vapoteur passionné. Mais le site ne s’arrête pas là pour vous aider à faire des économies. Car consommer moins de e-liquide, c’est bien, mais le faire soi-même, c’est encore mieux !

Le DIY, pour réduire ses dépenses et se faire plaisir

En effet, le site inclut une catégorie DIY, qui vous permettra de concocter vos propres e-liquides. Grâce à des bases neutres, des concentrés et des boosters, vous pourrez vous transformer en apprenti alchimiste et tenter toutes sortes d’expériences seul ou avec vos amis. Vous verrez, on se prend vite au jeu de l’inventivité et on arrive parfois à des mélanges de saveurs totalement incongrus, mais finalement pas si mauvais à vapoter ! Des flacons a ranger avec son casque ou écouteur pour toujours être prêt à tenter de nouvelles expériences.

Mais l’intérêt de la fabrication des e-liquides réside aussi dans la gestion fine de la concentration en nicotine, ou encore à l’optimisation du taux de PG/VG. Chacun pourra ainsi adapter le produit à ses besoins propres en matière de sevrage par exemple, mais aussi créer des produits dont la densité de vapeur sera ajustée aux envies de la personne en question. À terme, tout cela participe au fait de consommer moins de e-liquide, mais surtout à le consommer mieux !