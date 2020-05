Dans nos vies toujours plus trépidantes et connectées, nous avons beaucoup de mal à prendre le temps de nous faire du bien. Si la méditation et le yoga attirent un public croissant, c’est bien parce que la majorité de la population cherche des solutions pour retrouver la sérénité intérieure. Pourtant, ces disciplines demandent un véritable effort pour en tirer quelques maigres bénéfices. Tandis qu’avec le casque Melomind, la détente devient accessible à tous.

Issu de l’application des neurosciences au quotidien, le casque Melomind permet de diminuer considérablement les effets du stress sur de multiples aspects de la vie. En diffusant des ondes apaisantes et relaxantes, indexées sur la mesure en temps réel de votre activité cérébrale, le premier des casques anti-stress au monde permet non seulement d’éliminer les symptômes les plus divers mais aussi d’améliorer les performances cognitives. La révolution contre le stress est en marche !

Le casque Melomind ou les neurosciences au service du bien-être

Développé depuis les années 50, le concept de neurofeedback a enfin trouvé son application dans le quotidien. En aidant le cerveau à optimiser ses états émotionnels et à les améliorer à chaque utilisation, le casque anti-stress Melomind participe à une réduction drastique du stress et permet de limiter l’impact d’un environnement toujours plus agressif, saturé qu’il est par la publicité, les écrans ou les stimuli de toutes natures.

Si le casque Melomind est une véritable révolution contre le stress, c’est aussi et surtout parce qu’il permet d’entraîner le cerveau. En effet, son action ne se limite pas à diffuser des ondes positives, il automatise le processus de lutte contre le stress et favorise le développement d’une cognition apaisée. C’est pourquoi il est aussi utile dans le traitement des symptômes que dans l’optimisation des performances. Il sert d’abord la diminution du stress mais représente aussi l’avenir de la performance intellectuelle.

Comment fonctionne le casque Melomind ?

Le casque anti-stress Melomind ressemble à priori à n’importe quel casque audio. Pourtant, lorsqu’on l’étudie plus précisément, on s’aperçoit de particularités qui participent toutes à l’épanouissement du bien-être. Des formes souples et épurées, des matières organiques agréables au toucher, des couleurs sobres, toutes ses caractéristiques semblent déjà appeler la sérénité et cela avant même de l’avoir posé sur ses oreilles !

Mais la véritable révolution contre le stress s’opère dès que votre tête se trouve couronnée de ses capteurs discrets. Situées derrière la tête, ceux-ci analysent en permanence votre activité cérébrale et diffusent en retour des ondes adaptées à votre situation pour permettre au cerveau de revenir doucement à un état plus serein. Les mesures réalisées par les capteurs sont visibles directement sur votre smartphone, vous permettant ainsi d’évaluer vos performances et d’ajuster votre travail interne.

Une révolution contre le stress sous toutes ses formes

Les applications de cette révolution contre le stress en marche sont multiples. Il est en fait imaginable de l’utiliser pour toutes les situations anxiogènes du quotidien. Soucis professionnels, problèmes personnels ou difficultés financières ne se régleront pas à l’aide du casque Melomind mais leurs conséquences sur votre psyché seront largement amoindries, vous permettant ainsi de faire face à la situation avec l’esprit calme et aiguisé.

Votre productivité pourra également bénéficier des atouts du Melomind. En l’utilisant régulièrement et à bon escient, vos performances seront sensiblement améliorées et vous pouvez espérer optimiser facilement la plupart de vos capacités cognitives. Mais le casque est surtout destiné à ceux qui souffrent de troubles plus handicapants, comme un sommeil irrégulier, des sautes d’humeur ou des problèmes de mémorisation et de concentration.