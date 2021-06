Les nouvelles technologies se mettent au service de la santé. Il n’y a qu’à observer le nombre d’applications mobiles qui permettent de compter ses pas ou de suivre le nombre de calories ingérées par jour pour s’en convaincre.

Si on en entend peu parler, plusieurs applications proposent également aux femmes de les aider à suivre leur cycle menstruel.

Depuis plusieurs années, on assiste au développement des applications mobiles dédiées à la santé. Et certaines, comme MyFitnessPal, rencontrent un grand succès. Moins médiatisées, d’autres applications permettent de suivre son cycle menstruel, de connaître la date de ses prochaines règles ou d’ovulation mais aussi de suivre les symptômes du syndrome prémenstruel. Voici quelques applications incontournables pour suivre ses règles.

La santé est devenue un terrain de jeu pour de nombreuses entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies. Certaines d’entre elles se sont emparées d’un marché encore peu médiatisé, celui des règles et du cycle menstruel.

Clue, l’appli la plus connue pour suivre ses règles

Clue est sans doute l’application de suivi des règles la plus connue et la plus complète. L’application permet non seulement de mieux prévoir le début de ses menstruations mais aussi de donner des informations aux femmes sur le fonctionnement de leur cycle menstruel.

Chaque jour du cycle, l’appli vous demande de renseigner comment vous vous sentez et comment sont votre peau et vos cheveux.

Glow, l’appli qui inclut tout le monde

Uniquement disponible en anglais, l’application Glow a pour but d’inclure tout le monde. En plus de vous demander si vous souhaitez concevoir ou pas, l’application bénéficie d’une catégorie “Male Users”, qui permet également aux hommes de suivre leur fertilité.

Le calendrier inclut un calendrier avec des recommandations journalières comme “Hydratez-vous” ou encore “Mangez bien”. L’application propose également un suivi des sécrétions vaginales ainsi qu’un forum où hommes et femmes peuvent échanger sur la contraception, la fertilité, l’ovulation ou encore les règles.

Dans cette section, les femmes peuvent partager leur expérience en matière de protection et de contraception et échanger sur les modèles de coupe menstruelle les plus adaptés à leurs besoins et à leur flux.

Eve, pour un suivi de sa santé et de sa vie sexuelle

Uniquement disponible en anglais, l’application Eve propose des graphiques et un design moderne et intuitif. Très facile à utiliser, elle offre un calendrier qui permet de suivre la date de ses prochaines et dernières règles mais également des articles et quizzs ludiques qui permettent d’en savoir plus sur le cycle des menstruations et la sexualité féminine.

Flo Period Tracker, pour générer des graphiques ludiques de ses menstrues

Comme les autres applications spécialisées dans les règles, Flo Period Tracker récolte des données sur la fertilité, les règles et la vie sexuelle des femmes, qu’elle regroupe sous forme de graphiques et tableaux ludiques.

Il y a quelques années, le journal Le Monde mettait en garde sur la protection des données des utilisateurs sur ce type d’applications. La plupart ne se contentent pas, en effet, de calculer la date des règles mais donnent aussi des informations sur l’humeur de la personne, son poids, sa taille, sa forme physique et même la fréquence de ses rapports sexuels.