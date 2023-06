Les réseaux sociaux sont devenus des outils marketing essentiels pour les entreprises souhaitant gagner en notoriété sur le web et Instagram fait partie des plateformes les plus utilisées pour promouvoir leur chiffre d’affaires. Aujourd’hui, il existe une tactique tentante permettant d’accroître dans les brefs délais sa visibilité sur Instagram, il s’agit de l’achat d’abonnés. Bien qu’il s’agisse d’une stratégie efficace et rapide qui ne requiert aucun effort marketing, la pratique soulève des implications juridiques conséquentes qu’il convient d’étudier.

Qu’en est-il de la légalité de l’achat d’abonnés sur Instagram ?

Au fait, la question de légalité de l’achat de followers dépend d’une législation à l’autre, il existe des pays où la pratique n’est pas considérée frauduleuse et d’autres qui la réprime. Ce qui signifie que tout dépend de la législation du pays dans lequel vous exercez votre business.

Certains pays considèrent l’achat de followers comme une pratique déloyale trompant la concurrence. Effectivement, le fait de gonfler artificiellement le nombre de ses followers fausse complètement la concurrence étant donné que l’idée est de créer une image positive trompeuse auprès des partenaires financiers et des clients. Cela ressemble en tout point à une publicité mensongère et bien sûr, il s’agit d’une tromperie. Et même dans les pays où la loi ne place aucune interdiction à la pratique, l’achat d’abonnés Instagram n’est pas pour autant risqué sur le plan juridique.

Des conséquences contractuelles avec le réseau social

Il faut savoir que le réseau social s’avère être une entreprise américaine, le fait d’acceptant de respecter les politiques générales d’utilisation s’agit d’une obligation contractuelle engageante ce qui induit une responsabilité contractuelle en cas d’inexécution ou du non respect des termes du contrat ;

Comme Instagram est une entreprise américaine, ses politiques d’utilisations sont régies par le droit américain ;

L’interdiction d’acheter des followers compte parmi les conditions générales d’utilisation du réseau social. La pratique va à l’encontre des règles d’utilisation de faux comptes ou de l’engagement artificiel ou encore la fausse manipulation des statistiques ;

Après de tels actes, Instagram pénalisera le compte par une suspension temporaire ou par sa suppression sans recours ni préavis.

Et si en plus, la pratique est illégale dans votre pays, vous encourez des sanctions sévères sur le plan juridique.

Les conséquences avec vos partenaires financiers

Si vous êtes pris par vos partenaires et investisseurs, vous courrez le risque d’une résiliation immédiate de tous vos contrats d’investissements et financiers. Ensuite, il est fort probable que vos partenaires vous poursuivent en justice pour tromperie lorsque le gonflement d’abonnés a eu une implication sur votre collaboration.

De plus, ces situations vont probablement nuire à votre réputation et à votre crédibilité auprès des autres acteurs œuvrant dans le domaine.

Les risques juridiques encourues en cas d’achat d’abonnés Instagram pour autrui

Si vous achetez des followers pour une entreprise ou pour le compte d’autrui, les impacts juridiques seront plus conséquents. Vous pourrez être tenu comme arnaqueur envers l’entreprise concernée mais également responsable des violations des conditions générales d’utilisation d’Instagram.

Bref, il est plus judicieux d’éviter de vous y lancer ! L’achat d’abonnés est une pratique complètement risquée pouvant avoir des impacts désastreux sur l’image de marque et à l’ensemble de vos relations professionnelles. Préférez la croissance organique à l’achat d’abonnés, c’est authentique et votre crédibilité reste intacte.