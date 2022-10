Après l’achat d’un téléphone portable du statut du Google pixel 7, le besoin de le garder en bon état devient une véritable obsession. D’ailleurs, cette tendance se trouve de plus en plus renforcée en raison de la conjoncture économique actuelle et de l’inflation toujours galopante. Il vous faut cependant trouver les meilleures protections. Comment choisir une coque pour son Google pixel 7 ? Découvrez dans cet article tout ce qu’il y a à savoir sur les critères de choix de la meilleure protection.

Choisissez selon le matériau de fabrication

Le matériau de fabrication constitue l’un des critères les plus importants dans le choix de la coque de son Google pixel 7. En effet, bien qu’aucune coque ne rende véritablement un portable incassable, une coque pour votre Pixel 7 solide parvient à protéger votre smartphone contre certains chocs ou chutes. Vous pourrez grâce à celle-ci éviter non seulement que votre sublime Google pixel 7 ne s’abîme, mais aussi assurer sa longévité.

Bien qu’il n’y ait pas de mauvaise protection, privilégiez les matériaux comme la silicone qui est connue pour offrir une bonne tenue en main et pour amortir les chocs. Vous pouvez aussi choisir une coque en fibre carbone pour une protection fine, légère et chic. Il existe aussi d’autres matériaux plus solides.

Tenez compte de la taille de votre coque

La taille et le poids représentent aussi des critères essentiels si vous voulez choisir une coque pour votre Google pixel 7. En effet, la taille de ce téléphone est loin d’être identique aux modèles proposés dans la gamme depuis ces 5 dernières années. Vous devez par conséquent vérifier avec attention la taille de la coque afin de vous assurer qu’elle n’est ni trop petite ni trop grande. Cet examen consciencieux vous permettra de choisir la coque qui s’ajustera à la perfection à votre téléphone.

Il est important de retenir que la taille exerce un impact direct sur le poids de la coque. Vous devez par conséquent, pendant le choix, prendre en considération ce critère. Évitez toutefois de choisir une coque trop lourde. Vous pouvez aussi faire votre achat auprès d’un fournisseur de confiance ou exiger des garanties.

Prenez en compte le design de la coque

Lorsque vous envisagez d’investir dans la coque pour son Google pixel 7, il vous faut aussi tenir compte du design et de la couleur. En effet, vous trouverez sur le marché des coques de différents motifs et formes. Tâchez de choisir une coque élégante et adaptée à votre personnalité. De plus, il vous faut savoir que la couleur a un impact considérable sur le design. Vous pouvez aussi adopter une coque transparente pour votre Google pixel 7.

Autre information à retenir

Le principal objectif d’une coque demeure donc la protection de votre téléphone portable contre les dégâts liés à la chute. En effet, un téléphone qui ne dispose d’aucune coque peut en cas de choc présenter des traces de rayures et même des cassures à l’écran. Il vous faut alors prendre extrêmement au sérieux ce paramètre en mettant un accent particulier sur l’écran ainsi que sur les diverses caméras.