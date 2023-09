À l’ère du numérique, Internet joue un rôle crucial dans la construction et la gestion de notre e-réputation personnelle et professionnelle. La facilité d’accès et de diffusion des contenus en ligne, y compris des articles de presse, devient rapidement un casse-tête lorsqu’il s’agit de protéger notre image et notre crédibilité. Avant les années 2000, lorsque le public consommait des informations à travers la lecture d’un journal papier, les articles embarrassants ou indésirables étaient lus et, souvent, finissaient avec les épluchures de pommes-de-terre le lendemain matin… Passé ce délai, les articles ne pouvaient être consultés qu’en prenant le temps de visiter des archives ou en contactant directement le média. Aujourd’hui, des articles publiés, parfois, il y a vingt ans, peuvent être facilement trouvés grâce à une recherche de quelques secondes sur Internet. Et ces contenus obsolètes, de leur simple présence, continuent de nuire à notre réputation en ligne.

Ces vieux articles, fondés ou non, peuvent :

Briser la relation de confiance entre le consommateur et l’entreprise ;

Influencer les relations avec les concurrents et favoriser des phénomènes de concurrence déloyale ;

Créer de fausses informations qui discréditent la valeur des produits et services, détournant l’orientation des choix d’achat ailleurs ;

Porter atteinte à la vie privée, à l’honneur, à la dignité ou à la réputation des personnes.

Face à cette situation, il est légitime de vouloir supprimer des articles de presse du web qui nous portent préjudice. Mais comment procéder ? Quels sont les moyens légaux et techniques pour y parvenir ? Quelles sont les limites et les difficultés que l’on peut rencontrer ? Voici un guide pour vous aider à effacer des articles de presse du web qui nuisent à votre réputation.

Les étapes pour supprimer des articles de presse du web

Supprimer un article de presse du web peut nécessiter une ou plusieurs des actions suivantes :

Contacter directement l’éditeur du site d’information pour demander le retrait ; Contacter les moteurs de recherche en ligne (comme Google) pour supprimer les résultats obsolètes ; Faire appel aux services d’une équipe juridique qui peut vous aider à déterminer la bonne démarche.

Contacter directement l’éditeur du site d’information

La première étape consiste à contacter directement l’éditeur du site d’information qui a publié l’article que vous souhaitez supprimer. Il s’agit généralement du média lui-même ou du journaliste qui a signé l’article. Vous pouvez trouver leurs coordonnées sur le site ou dans les mentions légales.

Vous devez leur adresser une demande écrite (par courrier ou par e-mail) en expliquant les raisons pour lesquelles vous souhaitez que l’article soit retiré. Il peut s’agir par exemple :

D’un article contenant des informations fausses, diffamatoires ou injurieuses ;

D’un article portant atteinte à votre vie privée ou à vos données personnelles ;

D’un article faisant état d’un fait divers ou d’une affaire judiciaire qui n’a plus lieu d’être ;

D’un article obsolète ou dépassé qui ne reflète plus la réalité actuelle.

Vous devez également fournir des preuves ou des arguments à l’appui de votre demande, comme par exemple :

Des documents officiels attestant de votre identité ou de votre qualité ;

Des jugements ou des décisions de justice reconnaissant votre innocence ou votre relaxe ;

Des rectifications ou des mises à jour apportées par d’autres sources d’information ;

Des références aux lois ou aux règlements applicables en matière de droit à l’oubli, de protection des données personnelles ou de respect de la vie privée.

Vous devez enfin demander une réponse dans un délai raisonnable (par exemple 15 jours) et indiquer les suites que vous envisagez de donner en cas de refus ou de silence. Prenez soin de conserver des copies de votre correspondance avec les médias pour pouvoir ensuite entamer une procédure avec la CNIL.

Contacter les moteurs de recherche en ligne

Si vous n’obtenez pas satisfaction auprès de l’éditeur du site d’information, ou si vous souhaitez agir en parallèle, vous pouvez contacter les moteurs de recherche en ligne (comme Google) pour leur demander de supprimer les résultats qui renvoient vers l’article que vous souhaitez effacer.

En effet, même si l’article est retiré du site d’information, il peut rester accessible via les moteurs de recherche, qui conservent une copie (appelée cache) ou un lien (appelé URL) vers le contenu supprimé. Il est donc important de demander aux moteurs de recherche de mettre à jour leurs index et de ne plus afficher ces résultats obsolètes.

Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire en ligne (sur Google) spécifique à chaque moteur de recherche, en indiquant :

L’URL exacte de l’article que vous souhaitez supprimer ;

Les mots-clés utilisés pour le trouver (votre prénom et votre nom);

Les raisons pour lesquelles vous souhaitez le supprimer ;

Les preuves ou les arguments à l’appui de votre demande.

Vous devez également fournir des informations personnelles, comme votre nom, votre adresse e-mail et, si on vous le demande, une copie de votre pièce d’identité.

Les moteurs de recherche vont ensuite examiner votre demande et vous informer de leur décision. Ils peuvent accepter ou refuser de supprimer les résultats, en fonction des critères suivants :

La pertinence, l’actualité et l’intérêt public de l’information ;

Le respect du droit à l’information et de la liberté d’expression ;

Le respect du droit à l’oubli et de la protection des données personnelles ;

Le respect de la vie privée et de la réputation des personnes.

Faire appel aux services d’une agence d’e-réputation

Si vous rencontrez des difficultés ou des résistances pour supprimer des articles de presse du web, vous pouvez faire appel aux services d’une agence d’e-réputation qui connaît toutes les ficelles de la suppression, ou la désindexation, d’infos sur Internet.

En effet, il existe des agences d’e-réputation qui disposent des compétences et des outils nécessaires pour :

Identifier et analyser les sources d’information qui portent atteinte à votre image ;

Négocier avec les éditeurs et les moteurs de recherche pour obtenir le retrait des contenus nuisibles ;

Engager des actions judiciaires si nécessaire pour faire valoir vos droits ;

Restaurer et améliorer votre réputation en ligne grâce à des stratégies adaptées.

En faisant appel à agence, vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé et efficace pour supprimer des articles de presse du web qui nuisent à votre e-réputation.

Pour en savoir plus