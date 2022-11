Contrairement à ce que l’on peut penser de manière irréfléchie, ce ne sont pas les époques qui accouchent des technologies, mais bien les technologies disponibles qui façonnent nos modes de vie. En effet, sans l’imprimerie, le savoir ne se serait pas diffusé aussi rapidement et les Lumières n’auraient pu se mettre à briller. De même, sans la vapeur de la révolution industrielle, jamais le monde ne se serait jamais interconnecté si densément et le grand marché mondial n’aurait pu s’épanouir. Les cabinets de conseil spécialisés dans l’étude des tendances de l’évolution des technologies sont donc des partenaires stratégiques pour les entreprises ambitieuses. Explications.

L’étude des tendances, une science capitale pour les entreprises modernes

Dans le domaine du commerce comme dans l’art de la guerre, il est important d’avoir une vision pour réussir. Les grands généraux de l’Histoire savaient en outre dès les temps antiques que la maîtrise des technologies les plus avancées était indispensable pour espérer l’emporter sur le champ de bataille. Dans le monde économique interconnecté et numérique d’aujourd’hui, le constat est le même et la nécessité de s’armer efficacement plus importante encore.

Il suffit de regarder le classement de la valeur des plus grandes entreprises transnationales pour comprendre. Les GAFAM sont notamment en très bonne position, démontrant par là toute l’importance du numérique dans nos sociétés actuelles. Si vous voulez être en pole position de votre secteur, vous devez donc avoir un coup d’avance sur vos concurrents. Et pour cela, rien de plus efficace que de consulter des cabinets de conseil spécialisés dans l’étude des tendances, particulièrement les prévisions 2023 de Forrester.

Des cabinets de conseil spécialisés dans l’étude des tendances de demain

L’anticipation est une arme clé pour surpasser la concurrence. Savoir, c’est en effet déjà un peu pouvoir. Plutôt que de subir l’arrivée d’une nouvelle technologie qui peut bouleverser complètement un marché, il est donc fortement conseillé de faire appel à des experts de la prospection pour prendre les bonnes décisions en amont. On citera pour exemple la marque Kodak, géant de la photographie qui s’est effondré en quelques années après avoir sous-estimé l’importance du virage vers le numérique.

La prospective devrait donc intéresser toutes les entreprises ambitieuses. Mais il est bien difficile de consacrer des ressources permanentes à ce secteur, pourtant essentiel, dans un contexte de durcissement des conditions économiques. Heureusement, des cabinets de conseil spécialisés dans l’étude des tendances de l’évolution des technologies comme Forrester offrent leurs services. Leurs prévisions 2022 par exemple se sont vérifiées à bien des titres !

La technologie, le support exclusif de la croissance ?

Si vous êtes convaincus de la nécessité de faire de la prospective, les cabinets de conseil spécialisés dans l’étude des tendances de l’évolution des technologies seront pour vous des partenaires stratégiques. Non seulement leurs équipes sont en permanence connectées avec l’innovation grâce à une veille constante et une expertise sans actualiser, mais ils sont aussi des partenaires souples et adaptatifs, capables de produire des réponses personnalisées.

Persuadés en effet que c’est de la technologie à usage ajusté que viendra l’espoir, le groupe a développé sa stratégie autour de la fourniture d’un service flexible. En analysant la situation et en usant des bons leviers, Forrester se pose en accélérateur de croissance, capable de transformer des contraintes, comme l’urgence écologique, la contrainte réglementaire ou le bien-être des salariés, en vecteurs d’optimisation de croissance !