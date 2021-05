Que vous soyez à la recherche d’un hôtel atypique pour un séjour hors-norme ou que vous désirez simplement expérimenter de nouvelles façons de voyager, cette sélection des hôtels les plus high-tech fera le bonheur des passionnés de vadrouille et de tech.

Aloft Cupertino – Cupertino, Californie, États-Unis

Situé à la Silicon Valley, la capitale mondiale de la tech, Aloft Cupertino ressemble comme deux goûtes d’eau à une startup haut de gamme. Un majordome robotique distribue des serviettes au bord de la piscine et des collations dans la chambre. Le robot monte également les ascenseurs et avertit les clients des livraisons. Chaque chambre est décorée avec un mobilier tendance, dont une Apple TV. L’Aloft Cupertino propose 123 chambres et 3 espaces de réunion et le plus grand espace événementiel est de 1110 pieds carrés.

Hotel Silken Puerta América – Madrid, Espagne

L’Hôtel Silken Puerta America surpasse toutes les normes d’architecture. Chacun des 12 étages de cette tour aux couleurs d’arc-en-ciel a été soigneusement conçu par dix-neuf architectes de renom. Dans un effort sans précédent, chaque étage présente la vision personnelle d’un architecte. Les plans se traduisent par des conceptions atypiques telles que des grottes blanches et des murs laqués rouges. Cinq espaces modulables au rez-de-chaussée proposent une capacité d’accueil de 1000 personnes pour des réunions et des événements.

Le W Singapore at Sentosa Cove – Sentosa Island, Singapour

Le W Singapore a dispose d’une piscine unique avec des haut-parleurs sous-marins. Vous pourrez également écouter de la musique au bord de la piscine dans une cabane privée – iPad prêté inclus. La technologie musicale s’étend à la suite WOW de l’hôtel, qui comprend sa propre cabine DJ privée.

On retrouve l’éclairage LED sur l’ensemble de l’hôtel, créant des tons élégants et futuristes. L’hôtel dispose de 240 chambres et propose des équipements de réunion spéciaux tels que de la musique ambient et des parfums exclusifs. Il dispose également de systèmes de réservation innovants et d’un logiciel location saisonnière qui permet de gérer les réservations de manière optimale. L’espace événementiel s’étend sur près de 15 600 pieds carrés.

Le Peninsula Hotel Tokyo – Tokyo, Japon

À l’hôtel Peninsula de Tokyo, les clients disposent de radio Internet illimitée avec plus de 3000 stations, des coussinets d’éclairage d’ambiance, des sèche-vernis à ongles et des téléphones sans fil compatibles avec Skype. Il y a même une possibilité de chasser des Pokémon rares car le lieu sert également de plateforme pour le dernier jeu adapté par Nintendo. L’hôtel dispose de 314 chambres et 10 espaces de réunion pouvant accueillir de 18 à 250 personnes.

Le Yotel – New York, États-Unis

Le Yotel propose une variété de systèmes avancés tels que des bornes d’enregistrement et des lits pliants. La caractéristique de l’hôtel la plus fascinante est peut-être YOBOT, un robot qui range les bagages dans des bacs verrouillés. Les articles peuvent être récupérés ultérieurement avec un code PIN et votre nom de famille.

Les chambres sont équipées d’une connexion Wi-Fi optimale et de murs technologiques qui diffusent de la musique en continu et de la climatisation à capteur de mouvement. Il y a 669 chambres et un espace événementiel pouvant accueillir jusqu’à 400 participants.

Pengheng Space Capsules Hotel – Shenzhen, Chine

Le Pengheng Space Capsules Hotel dispose de toute une équipe de robots: portiers, serveurs et réceptionnistes. Les surfaces en néons, les robots-serveurs et les bandes d’ordinateurs ne sont que quelques-unes des caractéristiques qui font de cet hôtel un haut lieu de science-fiction. Les lits sont conçus comme des couchettes de station spatiale innovantes.

Hotel 1000 – Seattle, Washington, États-Unis

L’Hotel 1000 a maîtrisé l’art de la personnalisation grâce à son infrastructure IP entièrement multimédia construit sur une structure unique. Cela donne aux clients la possibilité de sélectionner les températures ambiantes, les œuvres d’art et la musique souhaitées.

On retrouve des détecteurs infrarouges dans les chambres qui alertent le personnel d’entretien de l’occupation des clients.

L’hôtel cinq étoiles au bord de l’eau propose également des tablettes Microsoft Surface dans chaque chambre, des téléphones VoIP à écran tactile et une salle de golf virtuellement simulée.