À l’heure du numérique, l’usage de la nouvelle technologie se démocratise au sein du quotidien de tous les individus. Si les particuliers usent des smartphones et tous autres dispositifs octroyant une facilité optimale dans la réalisation de leurs responsabilités, de leur côté les entreprises se doivent également de suivre les tendances en matière d’appareils dernier cri. Cette initiative garantira plusieurs avantages tant pour l’enseigne que pour ses visiteurs. La concurrence étant d’ores et déjà rude dans tous les secteurs, la crise sanitaire n’a aucunement facilité le défi pour chaque entreprise encore sur le marché. Pour être en mesure d’optimiser les habitudes de ses fidèles et de relancer son activité plus adéquatement, l’adoption de la borne interactive est une excellente solution. Découvrez les meilleures raisons pour lesquels un tel équipement est un must-have pour les magasins !

Accroît le chiffre d’affaires

Peu importe le secteur dans lequel votre enseigne est actif, les bornes tactiles auront un impact plus que positif sur votre marché. Un tel équipement est en effet une solution pertinente si vous souhaitez accroître le chiffre d’affaires. À partir de cet affichage technologique, les responsables d’entreprises peuvent :

Mettre un catalogue interactif à disposition : au sein d’une boutique que ce soit de prêt-à-porter ou de grandes distributions, les clients peuvent ne pas avoir le temps de parcourir chaque rayon à cause d’un emploi du temps chargé. Cependant, grâce à des visuels bien conçus, en deux-trois mouvements, les visiteurs peuvent en un rien de temps avoir une vue d’ensemble sur les nouveautés et avoir accès à une extension de gamme en point de vente. Ainsi, pour les acheteurs il sera inutile d’attendre qu’un article soit disponible en magasin pour faire son acquisition, la commande en ligne sera tout à fait réalisable. En outre, au lieu de devoir attendre un arrivage pour conclure une vente, cette dernière se fera plus facilement et rapidement !

Optimiser la prise de décision des clients: comme le catalogue permet d'avoir des informations complètes (descriptions, caractéristiques) sur les différents produits en plus des photos représentatives, l'acquéreur se verra plus rassuré et n'hésitera pas à effectuer un achat lorsqu'un article lui intéresse.

Octroie diverses informations utiles

Inutile de le présenter, la majorité des grands centres commerciaux en ville ont déjà arboré la borne interactive. Utilisée pour optimiser l’expérience des clients et rendre la communication plus simple, les preneurs n’auront plus à s’informer sur internet pour trouver un produit bien détaillé. La disponibilité des informations est en effet un des critères primordiaux pour les potentiels acheteurs.

Grâce à la mise à disposition des renseignements de bases et autres renseignements complémentaires sur tous les types de produits, le client sera en mesure d’avoir tout ce dont il a besoin pour connaître et adopter un article. Témoignage clients, tutoriels vidéo pour s’initier à l’utilisation d’un produit ; offres promotionnelles, etc. tous les types de communication peuvent être faites à partir de ces écrans tactiles.

Meilleures expériences clients

Par ailleurs, outre l’optimisation du chiffre d’affaires et la mise à disposition d’informations pertinentes, l’installation de bornes interactives booste également la qualité de service d’une enseigne pour une expérience client satisfaisant. À titre d’exemple, pour remercier ses fidèles tout en réalisant une collecte de données, des concours avec à la clé des petits gadgets à gagner peuvent être organisé sur ces dispositifs. D’un côté, cet écran interactif peut également être utilisé comme services de paiement ou d’impression lorsqu’il est associé à des matériels correspondant de type TPE, imprimante, scanner de badge, etc.