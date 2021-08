La musique a de nombreux avantages qu’elle procure sur la santé et l’humeur humaine, et tous les avantages sont utiles. Tout le monde, que ce soit un enfant en bas âge, un jeune ou un adulte, écoute tous des chansons, qu’elles soient rock, pop, romantiques, etc. La musique est un remède et une solution. Bien qu’il existe actuellement diverses plateformes pour écouter gratuitement de la musique en ligne, il est toujours mieux d’avoir ces morceaux préférés à portée de main. Mais où télécharger légalement et gratuitement de la musique ? Pour répondre à cette question, nous vous proposons une liste des meilleures plateformes de téléchargement de musique gratuite et légale.

Soundcloud

SoundCloud est l’une des meilleures plateformes pour télécharger légalement et gratuitement de la musique. Il a une vaste collection de chansons. Elle permet aux utilisateurs de télécharger leurs chansons préférées. Il permet également à l’utilisateur une diffusion illimitée de leurs morceaux favoris et de les télécharger. Toutefois, les chansons ne sont pas toutes téléchargeables. Un utilisateur ne peut télécharger que les chansons autorisées. Si vous apercevez le bouton de téléchargement avec la chanson, cela signifie qu’elle est téléchargeable. En plus du site web, l’application SoundCloud est également disponible pour les plateformes Android et iOS. Il existe de nombreuses applications tierces de SoundCloud qui sont également disponibles pour Windows.

Jamendo

Si vous aimez les chansons libres et que vous en souhaitez avoir une grande collection, Jamendo est fait pour vous. En effet, Jamendo vous permet de découvrir les nouvelles chansons et les nouveaux chanteurs à venir dans le monde de la musique. Vous pouvez soutenir et louer ces talents en écoutant et en téléchargeant leurs chansons. Toute la musique disponible en téléchargement sur Jamendo est disponible via la licence Creative Commons. En d’autres termes, cela signifie que ce sont les artistes eux-mêmes qui ont décidé de télécharger et de publier leur musique gratuitement pour le plaisir de l’utilisateur. Jamendo propose également le dernier filtre musical qui permet aux utilisateurs de trouver facilement les chansons récemment ajoutées.

Amazon Musique

Amazon est un marketplace qui propose divers produits en ligne. De nos jours, il a également commencé à proposer des produits numériques tels que des jeux et des chansons pour divertir ces clients. Amazon propose des chansons gratuites à télécharger directement depuis son site web Amazon Music ou depuis son application qui fonctionne sur diverses plateformes comme Windows, iOS, Android, etc. Bien qu’il soit difficile de trouver les nouvelles chansons sur Amazon, d’excellentes chansons sont néanmoins téléchargeables. Des chansons basées sur divers genres comme le rock, le classique, le folk, la danse et l’électronique sont disponibles.

SoundClick

SoundClick est le meilleur site web de téléchargement de musique gratuit. Il vous permet entre autres de télécharger n’importe quelle musique directement depuis le site web de l’artiste. Bien qu’il ne figure pas parmi les géants dans l’univers musical, il contient suffisamment de chansons pour faire votre plaisir. Par ailleurs, la plateforme vous permet de télécharger gratuitement leur musique avec les chansons sous licence payantes. Vous pouvez rechercher les chansons selon leurs genres tout en créant des stations de radio personnalisées. Il vous offre également la possibilité d’envoyer des cartes électroniques personnalisées pour différents évènements comme l’anniversaire, la Saint-Valentin, etc.