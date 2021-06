Aujourd’hui, la plupart d’entre nous disposons d’un smartphone qui nous accompagne dans chacun de nos instants. L’amélioration constante des technologies permet en effet de centraliser tous nos outils les plus usuels dans de seul support. La qualité des photos est particulièrement soignée par les concepteurs et aujourd’hui, beaucoup n’utilisent plus que leur smartphone pour prendre des clichés. Mais comment peut-on sauvegarder sur un pc les photos qu’on prend avec un iphone ? Réponses.

Transférer ses photos sur son ordinateur grâce au câble

Les smartphones sont de plus en plus perfectionnés et la qualité des appareils photos intégrés est un véritable souci permanent des ingénieurs, voire un argument de vente essentiel. Cependant, arrive toujours un moment où la mémoire de notre téléphone ne suffit plus à stocker les clichés. Il est donc important de sauvegarder sur un PC les photos qu’on prend avec un iphone. Et pour cela, la solution la plus basique consiste à utiliser le câble.

Pour copier des photos sur iphone vers un PC, vous pouvez utiliser l’application iTunes. Une fois l’iphone connecté, il vous suffit d’ouvrir l’explorateur de fichiers et de cliquer sur l’appareil. Double-cliquez ensuite sur le dossier stockage interne puis DCIM, 100 Apple et vous verrez s’afficher toutes les photos stockées sur votre téléphone. Si votre PC ne détecte pas l’iphone, il est conseillé de télécharger et d’installer iTunes. Pensez également à autoriser l’accès au smartphone à votre PC.

Sauvegarder sur un PC les photos qu’on prend avec un iphone via le cloud

Une autre méthode simple pour sauvegarder sur un PC les photos qu’on prend avec un iphone consiste à utiliser les possibilités infinies du cloud. Pour passer par cet espace virtuel, il faudra d’abord l’activer sur votre iphone en ouvrant l’application paramètres et et en cliquant sur le menu Apple ID. Remplissez alors vos identifiants de connexion pour accéder à votre compte Apple puis cliquez sur l’onglet iCloud pour l’activer.

il faudra ensuite penser à se connecter à un réseau wi-fi pour synchroniser l’appareil à votre PC. Pensez aussi à télécharger l’application iCloud sur ce dernier puis cliquez sur l’icône et ajoutez le compte Apple que vous utilisez sur votre iphone. Normalement, vous aurez désormais accès à l’ensemble de votre galerie directement depuis votre PC. Si cela ne fonctionne pas, vérifiez que votre application android system webview est bien installée sur votre téléphone.

Des applications pour transférer vos photos

Pour sauvegarder sur un PC les photos qu’on prend avec un iphone, on peut aussi utiliser d’autres applications qui utilisent le vecteur du wi-fi pour les transférer. Il en existe plusieurs et la plupart permettent de faire circuler vos photos depuis un ordinateur, mac ou PC, en renseignant simplement l’adresse IP de la cible sur votre iphone. Mais sachez aussi qu’il existe des applications vous permettant de stocker vos photos dans le cloud pour bénéficier d’un espace de stockage infini.

On pense par exemple à Google Photos qui permet notamment une synchronisation complète avec le compte Google. Le service d’Amazon Prime peut aussi servir à stocker vos photos grâce notamment à un système de gestion particulièrement performant. L’application Microsoft OneDrive sera idéale pour ceux qui utilisent leur compte Microsoft. Enfin, vous pourrez tout aussi bien utiliser la Dropbox, mais l’espace y st limité, ou encore l’application Méga qui garantit la sécurité de vos données grâce à un cryptage avancé.