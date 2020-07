En cette période où nos certitudes sont remises à mal par un virus que nous ne connaissions pas il y a peu, la gestion des risques du quotidien devient une priorité pour de nombreuses familles. Sécurité au niveau de notre santé, mais également au niveau de nos déplacements, de nos biens et de notre logement. En effet, les périodes estivales sont connues pour être une période à risque pour les cambriolages et autres arnaques à domiciles, et malheureusement cette année n’échappe pas à la règle, malgré le confinement. Alors pour bien protéger votre maison, votre appartement ou même votre résidence, il vous faudra installer différents systèmes de protection, notamment une alarme anti- intrusion, des détecteurs de mouvements et un système de communication pour identifier les visiteurs de votre demeure.

Afin de pouvoir communiquer facilement avec les visiteurs de votre maison, appartement ou résdence, rien de mieux qu’un interphone audio et video. Il en existe de nombreuses marques (2N, etc.) et une grande variété de modèles, à tous les prix. Bien évidemment, nous vous conseillons de bien étudier les différences entre ces produits et de choisir au mieux selon vos critères d’intérêts et le rapport qualité – prix que vous recherchez. De nos jours, ce type de système a fait d’énorme progrès en terme de design et les grosses boites inesthétiques du début ont laissées place à de belles interphaces, au look modernes et discrètes. Caméras couleurs, audio dans les 2 sens (pour entendre votre visiteur et pouvoir lui parler), diminution du bruit de fond ambiant pour les environnements bruyant du centre-ville par exemple, ou encore une durabilité et des garanties qui ont bien évoluées… Vous n’aurez que l’embarras du choix pour trouver le modèle qui correspond à vos besoins. Et si vous hésitez entre deux modèles de marques différentes, demandez conseils à votre revendeur ou commercant, il saura vous guider au mieux dans cette démarche.

Et dans tous les cas, il vous faudra respecter les conseils de sécurités de base: ne pas laisser entrer quelqu’un chez vous si vous n’êtes pas sûr de qui il s’agit ou pourquoi il veut rentrer dans votre domicile. En cas de doutes, demandez lui sa carte professionnelle ou un identifiant personnel et appelez la société qu’il est sensé représenter. Cette société sera à même de vous confirmer si cette personne est bien un de ses représentant commerciaux ou pas, et s’il est effectivement accrédité à démarcher dans votre zone géographique. Et si vous n’êtes toujours pas convaincu, ne lui ouvrait pas votre domicile, et demandez lui de laisser un avis de passage ou une bruchure dans votre boite au lettre. On est jamais trop prudent !

Evidemment, si vous devez partir en vacances, pensez à brancher votre alarme, à prévenir vos voisins ou familles et prevenir également la police de votre commune qui pourra éventuellement faire des rondes de vérifications pendant votre absence. Et retrouvez encore plus d’info pour bien protéger votre famille et assurer la sécurité de vos proches dans notre rubrique Securité et Protections.