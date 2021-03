Le monde numérique a bousculé nos habitudes tant au niveau personnel que professionnel. Pour ajuster leur offre aux exigences du marché, les entreprises se doivent de transformer leurs processus et inclure de nouveaux talents dans leurs équipes. Particulièrement concernées, les entreprises du secteur informatique peinent pourtant à recruter. La concurrence est rude et les bons candidats très vite engagés. Voici donc un état des lieux du recrutement des commerciaux dans l’informatique.

De l’importance du commercial pour le secteur informatique

Le secteur de l’économie numérique ne cesse de s’étendre. Aujourd’hui, les entreprises du secteur représentent une part importante du tissu économique, notamment en B2B. Ceci s’explique par la demande croissante des entreprises en services spécialisés pour enclencher ou optimiser leur nécessaire transition digitale. Le marché informatique est donc très tendu et la concurrence entre les sociétés de plus en plus importante.

Afin de se démarquer et de faire valoir la qualité de leurs produits et services, les entreprises informatiques doivent donc compter sur une stratégie d’expansion cohérente et efficace. Le recrutement des commerciaux dans l’informatique est donc extrêmement important car si l’outil Internet permet désormais de se faire connaître sur les réseaux, rien ne remplace le contact humain dans les rapports d’entreprise. Et pour recruter commercial informatique, il existe désormais des outils très efficaces.

La demande et l’offre en matière de commerciaux informatiques

Le recrutement des commerciaux informatiques est une opération essentielle dans la stratégie de développement des entreprises spécialisées. En effet, la sélection d’un candidat qui s’avère efficace par la suite impose de pouvoir tester ses compétences et ses qualités personnelles. Le monde de l’informatique est en demande forte de profils qui soient à la fois capables de manier les bons outils mais aussi de faire preuve d’un tempérament commercial affirmé pour supplanter la concurrence foisonnante.

Or, si la demande est forte, le nombre de candidats disponibles est plutôt en baisse. Pour dénicher la perle rare, il faut donc s’appuyer sur des outils efficaces, comme par exemple Uptoo.fr. Ce spécialiste du recrutement est en fait une plateforme qui permet à la fois d’optimiser la visibilité de vos annonces sur les plus gros sites d’emploi mais aussi d’accompagner les entreprises dans le choix de leur futur employé, grâce notamment à une sélection rigoureuse des profils proposés.

Un recrutement des commerciaux dans l’informatique simplifié

Grâce à des outils innovants et des méthodologies éprouvées, Uptoo se pose en interlocuteur idéal pour le recrutement des commerciaux informatiques dans les entreprises spécialisées. Sa renommée attire les meilleurs éléments de la branche d’activité et surtout les outils de sélection mis en place permettent de valider l’indispensable tempérament commercial nécessaire à ce poste si particulier. Grâce à un test et des mises en situations, chaque candidat est évalué sur ses capacités réelles avant d’être proposé à l’entreprise.

En outre, Uptoo est un véritable chasseur de talents qui ne se limite pas à la simple collecte de CV. La société, pour dénicher les profils les plus intéressants, permet une approche directe par l’intermédiaire des CVthèques ou de son vivier de candidats mais elle assure aussi le recrutement des commerciaux IT via l’identification des profils adaptés aux besoins de l’entreprise dans les sociétés ciblées via LinkedIn. Vous aurez ainsi toujours la possibilité de trouver le commercial qu’il vous faut pour croître rapidement !