Quelle est la place de la stratégie de marketing vidéo dans votre plan de communication? Si la réponse est peu ou pas du tout, vous devez savoir pourquoi la vidéo sera la clé de l’avenir du marketing. Nous l’expliquons en détail ci-dessous. Le marketing vidéo est devenu un outil puissant pour entrer en contact avec les clients potentiels et existants : la plupart des stratégies de marketing 360 prennent aujourd’hui en compte le format audiovisuel d’une manière ou d’une autre. Mais, comme nous le verrons plus loin, c’est aussi l’un des formats qui génère le retour sur investissement le plus élevé.

La stratégie de marketing vidéo favorise les conversions et les ventes

La vidéo a le pouvoir de convertir les utilisateurs en clients fidèles. Une étude réalisée par Vidyard montre que 70 % des entreprises affirment que la vidéo est plus efficace que tout autre format de contenu pour stimuler les conversions et les ventes. En fait, l’intégration d’une vidéo sur votre produit ou service dans une page de renvoi peut améliorer les taux de conversion de 80 %. Cela dit, selon la plateforme utilisée, et pour conserver l’attention de vos followers, il faudra parfois couper une vidéo. Cela implique donc une réflexion approfondie en amont. Il a également été constaté que 74 % des utilisateurs qui ont regardé des vidéos expliquant un produit ou un service l’ont ensuite acheté.

D’un point de vue commercial, il est donc très intéressant de créer ce type d’éléments, car ils peuvent vous aider à augmenter les conversions ou les ventes. De plus, le potentiel du marketing vidéo viral est très élevé. N’oubliez pas que le sens de la vue est le plus dominant, car le cerveau a tendance à travailler avec des images. Si une photographie a déjà un impact sur l’utilisateur, la vidéo multiplie cet effet.

Conseils pour le marketing vidéo : le contenu audiovisuel crée la confiance

La confiance est la base de la croissance d’une entreprise et augmente les revenus. C’est pourquoi, pour les entreprises, l’instauration de la confiance devrait être un objectif en soi. Une partie de votre stratégie de marketing numérique devrait donc être axée sur l’instauration de la confiance et de relations à long terme avec les clients potentiels.

Le marketing vidéo est l’un des meilleurs moyens d’entrer en contact avec votre public et de susciter une réaction émotionnelle. C’est pourquoi des centaines de chaînes YouTube gagnent des milliers d’adeptes fidèles et atteignent des millions de vues (seriez-vous intéressé par un partenariat avec YouTube ?). De la même manière, les marques ont la possibilité de créer un lien avec leurs utilisateurs par le biais de petits éléments qui racontent une histoire. L’image, le mouvement, le son, la musique… peuvent générer un grand impact. Selon les données, les internautes sont deux fois plus enclins à partager une vidéo au format vidéo que tout autre type de contenu (articles, images, etc.).

Vidéo et smartphones font bon ménage

Aujourd’hui, personne ne doute de la place des appareils mobiles dans toute stratégie de marketing, car ils sont l’appareil vedette par lequel les utilisateurs communiquent, se connectent avec les gens et consomment du contenu. Il en va de même pour la vidéo : 53 % de la consommation mondiale de vidéos a lieu sur des smartphones ou des tablettes, selon le Global Video Index de Brightcove.

À cela s’ajoute YouTube, la grande plateforme vidéo par excellence. C’est la première plateforme vers laquelle se tournent les entreprises qui cherchent à adopter le marketing vidéo : 85 % l’ont utilisée en 2019. Mais LinkedIn a créé la surprise : s’il n’est pas le réseau le plus utilisé, c’est celui qui a donné le plus de satisfaction aux « vidéomarketeurs », puisque 87 % d’entre eux considèrent qu’il a été un canal efficace pour leur stratégie. Facebook a également dépassé YouTube en termes de satisfaction à l’égard de la plateforme, avec 85 %.

Ainsi, la croissance de la lecture de vidéos sur mobile (conséquence de l’utilisation croissante des médias sociaux) oblige les entreprises à être de plus en plus sensibles à l’expérience vécue par les clients sur leurs appareils.

Le marketing vidéo améliore votre classement en matière de référencement

Google adore la vidéo. L’une des clés du marketing vidéo est que si vous incluez des éléments attrayants et informatifs sur votre site web, vous pouvez grimper dans le classement des moteurs de recherche. Un contenu de marketing vidéo bien conçu, avec les bonnes données structurées, donne à votre site web une plus grande visibilité dans le moteur de recherche Google et peut donc générer plus de trafic pour vous.

Si les mots-clés SEO sont importants, les vidéos le sont également. Utilisées intelligemment, elles peuvent avoir une influence très positive sur votre stratégie. Commencez donc par introduire des vidéos sur votre site web ou appliquez le marketing vidéo sur votre blog et mettez à jour votre chaîne YouTube.

La création de contenu audiovisuel pour votre marque nécessite de la créativité, de l’innovation et certaines ressources. Mais lorsque vous combinez tous ces éléments, vous obtenez une pièce qui a le potentiel de multiplier vos résultats. Rassemblez donc tous les ingrédients nécessaires à l’élaboration d’une solide stratégie de marketing vidéo et lancez-vous.