Le serveur bare metal est l’atout pour accéder à des infrastructures informatiques véloces, fiables et stables. Même si les serveurs virtuels sont disponibles à un coût plus abordable, il n’en demeure pas moins que les serveurs dédiés physiques offrent plus d’avantages. Dans la suite, on vous explique pourquoi.

Le serveur bare metal ou le rendez-vous avec la puissance

Un serveur bare metal est un serveur dédié physique, en opposition au serveur dédié virtuel. Sur un virtual private server (VPS) encore appellé virtual dedicated server (VDS), un hyperviseur doit être installé sur le serveur physique afin de gérer les différentes machines virtuelles. Ces dernières seront ensuite louées à plusieurs clients.

Avec cette solution, une partie des ressources de la machine hôte est utilisée par la plateforme de virtualisation. Par contre, faire le choix d’un serveur bare metal permet de profiter de toute la puissance de son serveur physique.

En effet, avec cet hébergement web dédié, la totalité des ressources disponibles est allouée à un client. De facto, celui-ci bénéficie d’une puissance de calcul optimale pour la réussite de tous ses projets.

Les autres avantages d’un serveur bare metal

Certaines entreprises sont amenées à mettre sur orbite des projets complexes, lourds et particulièrement exigeants en ressources. Avec les serveurs dédiés, elles accèdent à des équipements performants, entièrement sécurisés et reposant sur de solides infrastructures.

Sur un hébergement web mutualisé ou un hébergement VPS, les restrictions sont nombreuses : pas d’accès root, mémoire RAM faiblarde, bande passante limitée, etc. Il en est de même pour la compatibilité avec les différents frameworks web (Ruby On Rails, React, AngularJS, Symfony, etc.) qui n’est pas toujours acquise.

Processeur surpuissant (Intel i7 à Intel Xeon Gold), mémoire vivre DDR4 (à partir de 16 Go), espace de stockage sur SSS, etc., un serveur dédié, c’est également une bande passante jusqu’à 10 Gbit/s, la possibilité de déployer différents environnements de développement et l’accès aux meilleures solutions pour protéger vos données.

Le serveur dédié pour quels usages ?

Un serveur bare metal est une solution flexible qui s’adapte facilement aux besoins des organisations. Les robustes configurations qu’offre cet hébergement web permettent de faire ce que l’on veut en toute simplicité. En effet, les serveurs dédiés peuvent supporter de lourdes charges de travail en exécutant à la seconde des milliers de tâches.

Ils sont spécialement conçus pour offrir une excellente fluidité, même en période de pics de trafic. Par conséquent, des milliers d’utilisateurs peuvent s’y connecter simultanément, sans risque d’interruption de service. Une entreprise peut louer un serveur bare metal afin d’héberger des applications de métier, déployer une solution de sauvegarde en ligne, créer son propre coffre-fort numérique, etc.