Disponible depuis plusieurs années, GTA 4 ou le grand theft auto 4 est un jeu d’action et d’aventure disponible sur plusieurs consoles. Il est notamment accessible sur la PS3, la PS4 et la Xbox. Les cheats codes permettent aux joueurs d’obtenir des fonctionnalités pour rendre le jeu plus attractif. Pourquoi ont-ils recours à cette méthode et quels sont leurs rôles ?

Le contexte du jeu vidéo GTA 4

GTA 4 est un jeu vidéo mettant en avant Niko Bellic, un vétéran de guerre de 30 ans et d’origine serbe. Venu vivre à Liberty City, ce dernier souhaite vivre le rêve américain comme lui a indiqué son cousin Roman Bellic. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui fait que les joueurs aient autant de liberté dans le jeu vidéo. Rapidement, il se retrouve malgré lui entraîné dans des actes criminels impliquant des règlements de compte. Il devient alors un acteur de malversations invitant les joueurs à évoluer dans 3 dimensions différentes.

Le jeu propose une aventure où l’acteur principal a la possibilité de se déplacer à pied ou en voiture. Les événements dans le jeu mixent des moments de tir et des instants de course à pied avec un gameplay accessible en solo ou en multijoueurs. Dans le second cas de figure, il est possible de jouer à 16 ou à 32 sur une même session. Ils peuvent coopérer ou s’affronter dans divers modes du jeu.

Le cheat code : qu’est-ce que c’est et à quoi ça sert ?

Le cheat code est un terme dérivé de l’anglais qui veut dire tricher. En d’autres termes, c’est une série de code ou des astuces afin de modifier le contenu du jeu. En entrant les cheats codes, les joueurs développent des capacités comme la possibilité d’obtenir de supers pouvoirs ou d’avoir des vies infinies. Les cheats codes peuvent aussi servir à débloquer des scènes ou des personnages. Ils peuvent également permettre aux joueurs d’obtenir des accessoires qui, auparavant, étaient hors de portées.

Pour GTA 4, le code 482-555-0100 permet de gagner en énergie en restaurant l’armure et la vie du joueur. Le code 486-555-0150 est utilisé pour élargir son arsenal. Par exemple, le joueur peut avoir des armes comme un fusil à pompe, un couteau, un fusil de sniper et un AK47. Selon la situation au moment d’une session, il est même possible de changer la météo en utilisant le code 468-555-0100. Le choix des véhicules peut aussi se faire à l’aide de cheat codes. Pour faire apparaître un turismo, on utilise le code 227-555-0147.

Est-ce que ce sont des codes prévus à la création du jeu ?

La plupart du temps, les codes sont déjà prévus au moment de la création d’un jeu vidéo, ce sont les développeurs qui le font. Cela est fait pour des raisons marketing et technique. Leur diffusion se fait publiquement ou non suivant la décision des concepteurs.

Pour certains éditeurs de jeux vidéo, les cheats codes servent aussi aux joueurs à aller d’un univers à un autre, mais aussi d’agrémenter ou de faciliter certaines étapes d’un jeu. Les joueurs s’en servent pour gagner plus facilement une partie ou pour terminer rapidement une partie.