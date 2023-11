Dans le monde d’aujourd’hui, où les heures se résument à des minutes derrière les rideaux des salles de fabrication, les produits fabriqués à partir de toutes sortes de matériaux, tels que le polyamide, le plastique, l’aluminium, le métal, les résines, etc. L’impression 3D révolutionne rapidement tous les secteurs d’activité, avec en point de mire la nourriture imprimée en 3D – un concept qui, il n’y a pas si longtemps, relevait de la science-fiction.

Qu’il s’agisse de développer des prothèses uniques ou des prototypes, les cas d’utilisation de cette technologie sont vastes, tout comme les préoccupations liées à son impact potentiel sur l’environnement. Nous nous pencherons ici sur les avantages réels de l’impression 3D, sur son empreinte écologique et sur la manière dont elle contribue au bien-être des entreprises et de la nature. Nous verrons les raisons pour lesquelles les experts ont conclu qu’il s’agissait d’un moyen fiable de lutter contre la crise climatique et de la solution la plus respectueuse de l’environnement dans le cadre des processus de fabrication.

Les déchets, le plus grand responsable de la crise climatique que les 3D peuvent partiellement résoudre

Comme pour toute activité de fabrication, ce ne sont pas seulement les méthodes et les machines utilisées pour créer un produit ou un prototype qui déterminent le degré de nocivité de l’ensemble de l’entreprise pour l’environnement. C’est en fait une combinaison de matériaux, de processus, de quantités d’énergie utilisées et d’autres facteurs qui déterminent cette contribution à Mère Nature.

Lorsque l’ensemble du processus de production, de transport et d’utilisation par le consommateur est terminé, il reste dans la plupart des cas des déchets, qui sont l’un des principaux responsables de la crise climatique actuelle.

Pour réduire l’empreinte laissée par les déchets inévitables et omniprésents, les entreprises et tous les grands producteurs de déchets sont invités à agir rapidement et à recourir à la méthode la plus efficace et la plus abordable à ce jour. Les entreprises soucieuses de leur budget et de l’environnement peuvent consulter la presse à balles prix et opter pour la taille et la capacité qui conviennent à leurs besoins et à leur production de déchets.

Les déchets ne peuvent pas être complètement éradiqués ou évités. Cependant, comme il existe de nombreuses technologies et de nombreux mécanismes qui profitent à l’environnement, aux entreprises et aux consommateurs quotidiens, il serait dommage de ne pas en tirer parti. De plus, les entreprises se doivent de rappeler que leur capacité et leur action à faire une différence positive dans leur secteur d’activité se traduisent en outre par un avantage concurrentiel sur un marché ultra-saturé, tant les consommateurs d’aujourd’hui accordent de l’importance à ces aspects.

Plusieurs autres facteurs déterminent le degré de respect de l’environnement d’un processus d’impression 3D

D’autres éléments importants sont pris en compte pour déterminer la nocivité ou l’innocence d’un procédé 3D:

Matériau. Le matériau utilisé pour l'élément imprimé en 3D est le plus déterminant pour l'impact de l'action sur l'environnement. Comme vous le savez certainement, les plastiques et les produits chimiques sont les pires pollueurs atmosphériques, terrestres et aquatiques, et il est donc logique qu'ils nuisent à l'état de la Terre plus que tout autre chose. En revanche, l'utilisation de matériaux durables et recyclables, tels que le plastique recyclé ou l'acide polylactique, réduira considérablement l'impact sur l'environnement.

Fabrication locale. Il est bien connu que le processus d'expédition d'un endroit à l'autre participe de manière significative à la crise climatique, compte tenu de l'énergie et du gaz utilisés et du nombre d'employés et d'entrepôts impliqués dans le processus. Au-delà de la réduction des émissions de carbone dues au transport, la production locale peut être très bénéfique pour la santé de la planète et n'est possible que grâce à l'impression 3D.

Recyclage. C'est la capacité de recyclage d'un produit qui le rend respectueux de l'environnement, car il n'ira pas à la décharge et ne surchargera pas la nature, mais sera transformé en un autre objet utile. Les imprimantes 3D permettent de réutiliser les restes de matériaux et d'objets fabriqués.

Énergie. Une gestion prudente des paramètres d'impression combinée à des imprimantes 3D économes en énergie peut réduire de manière significative la consommation d'énergie lors de l'impression.

L’impression 3D, ou 95% de déchets de fabrication en moins

Le verre, le ciment et l’acier nécessitent beaucoup d’énergie et de matériaux pour être produits, laissant derrière eux une quantité impressionnante de déchets. Leur utilisation pèse également sur l’environnement en raison des nombreuses ressources consommées, l’ensemble du produit, l’approvisionnement en matériaux et la distribution représentant 11 % des émissions de dioxyde de carbone enregistrées il y a cinq ans, selon les récentes conclusions de l’Agence internationale de l’énergie (AIE). La même étude révèle que 39 % des émissions de CO2 produites chaque année dans le monde proviennent du secteur de la construction et du bâtiment, la Chine arrivant en tête en ce qui concerne le nombre d’émissions rejetées et les pays en développement suivant la tendance.

Malgré la hausse préoccupante des taux d’inflation et la dépression du marché immobilier, il est illusoire de penser que les chiffres vont baisser ou stagner. Dans la lutte pour réduire les dommages causés à l’environnement et repenser la durabilité, des mesures efficaces et pratiques doivent être prises, telles que la diffusion de l’impression 3D là où la pratique est possible.

L’impression 3D peut réduire de 95 % les déchets de fabrication, les aspects suivants doivent-ils être garantis:

Des matériaux plus durables

Meilleure qualité des matériaux

Matériaux moins utilisés.

L’accent n’est pas tant mis sur les pratiques de fabrication que sur les matériaux utilisés et leur résistance dans le temps.

Assistance face aux nombreux défis de la chaîne d’approvisionnement

La recherche et l’innovation en matière de matériaux durables dans le secteur de l’habitat imprimé en 3D contribuent à réduire la pression exercée sur l’environnement en supprimant d’autres matériaux de l’équation. Par exemple, le matériel classique qui utilise du bois, du ruban adhésif, de l’isolant, de la boue, des vis et des cloisons sèches utiliserait désormais une autre formule grâce à l’impression 3D. Une telle réinterprétation ne fait pas que renforcer la durabilité, elle simplifie la chaîne d’approvisionnement, ce qui permet d’économiser des ressources, du temps et des coûts considérables pour des maisons moins chères.

Imprimer l’avenir

La technologie de l’impression 3D présente un potentiel important pour résoudre les problèmes de durabilité qui se posent aujourd’hui dans le secteur de la construction et du bâtiment. Le secteur de la construction devrait évoluer en adoptant une approche qui combine les techniques d’impression 3D et les techniques d’impression traditionnelles. Les avantages de ces méthodes, tels que la réduction des besoins en temps et en transport et de la dépendance à l’égard des matières premières, permettent d’obtenir des résultats visibles et imbattables. Ainsi, la réduction des quantités de déchets de fabrication permet de décarboniser les bâtiments et d’allonger leur cycle de vie.

L’impression 3D peut également profiter aux entreprises du bâtiment et de la construction qui l’utilisent en améliorant la gestion des déchets et en réduisant les pertes de temps, ce qui se traduit par des économies financières.

Au fur et à mesure que des politiques seront élaborées et que le monde reconnaîtra le potentiel de l’impression 3D, cette technologie façonnera progressivement un avenir plus durable.