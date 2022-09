Contrairement à l’impression soustractive, l’impression 3D représente l’ensemble des processus de fabrication qui permettent la création des pièces en volume, tout en ajoutant des matières en couches successives. Pour son fonctionnement, l’imprimante 3D utilise une matière première appelée filament.

Sur le marché, il existe plusieurs types de filaments en fonction du modèle de l’imprimante et des objets à imprimer. Le choix des filaments répond à certains critères dont il est de ce fait nécessaire de prendre en compte pour avoir une impression optimale. Ce guide vous propose quelques types de filaments pour imprimantes 3D ainsi que leurs spécificités.

Principe des consommables pour imprimante 3D

Pour les imprimantes 3D, on distingue différents types de consommables (filaments, résines et poudres), avec des caractéristiques différentes. Vous pouvez cliquer sur filaments 3d avec lv3dofficiel.fr pour avoir plus de détails sur les différents modèles de filaments. En effet, le filament peut être spécifique à la gamme de l’imprimante 3D. Les filaments sont présents sur différents aspects (phosphorescent, bois, HIPS, carbone, etc.). On les retrouve aussi en gamme complète (ABS ou PLA).

En ce qui concerne les résines, elles sont adaptées aux imprimantes 3D servant de vidéoprojecteur pour polymériser chaque couche de l’impression. Les poudres quant à elles sont utilisées pour les impressions des objets flexibles aux formes d’impression possible.

Les filaments PLA, ASSA et HIPS

Les filaments PLA, ASA et HIPS font partie des différents types de consommables les plus utilisés pour les imprimantes 3D. Chaque type de filament à ses caractéristiques et ses avantages.

Les filaments PLA

Le PLA (polylactic ou acide polylactique) est issu de matériaux recyclés tels que l’amidon de maïs, la betterave, etc. Il est biodégradable et écologique avec une température d’impression se situant entre 160 et 210 °C. Non seulement le PLA ne nécessite pas un plateau d’imprimante 3D chauffant, mais aussi, il ne dégage pas d’odeur lors de l’impression.

C’est un biomatériau avec d’excellentes performances en briding ainsi qu’une bonne liaison Inter-couches. Aussi, plusieurs filaments avec des aspects métaux, pierres, ou bois utilisent une base PLA. Ils sont ensuite garnis par des poussières additives.

Les filaments ASA

Le filament ASA (Acrylonitrile Styrène Acrylate) représente un filament plastique proche de l’ABS. Il résiste mieux aux ultra-violets. Lorsqu’il est exposé longtemps au soleil, il ne perd pas ses couleurs.

C’est l’une des raisons principales pour lesquelles ce type de filament est très utilisé dans l’industrie automobile. Le filament ASA existe en 2 diamètres classiques : le filament ASA 1,75 mm et le filament ASA 2,85 mm.

Les filaments HIPS

Le filament HIPS (High Impact Polystyrene ou polystyrène choc) permet d’imprimer les supports solides avec une imprimante 3D à deux extrudeurs. C’est un filament qui s’utilise avec de l’ABS et qui se dissout dans du D-limonène qui est un solvant à base de citron.

La dissolution prend souvent quelques heures. On distingue deux types de filaments HIPS : le filament HIPS 1,75 mm et le filament HIPS 2,85 mm.

Critères de choix des filaments pour imprimantes 3D

Pour faire le choix des filaments pour votre imprimante 3D, il est important de prendre en compte certains paramètres essentiels. Vous devez préalablement vérifier que le filament choisi correspond avec votre modèle d’imprimante 3D. Vous devez ensuite faire une comparaison des avantages des différentes matières en fonction de vos exigences et de vos besoins.

Par exemple, pour l’impression d’un objet de décoration, vous pouvez choisir un filament PLA. Par contre, s’il s’agit de l’impression d’une pièce qui subira des contraintes mécaniques, il est recommandé d’utiliser un filament ABS. Les filaments PET et PETG sont utilisés pour des pièces soumises à de fortes impressions. Le filament TPU est adapté pour imprimer des pièces qui seront pliées ou étirées comme les bracelets.