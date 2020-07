Quel que soit le modèle de votre imprimante (laser, jet d’encre…), sachez que le coût des cartouches d’encre peut faire grimper la facture de façon considérable. Dans pareille situation, trouver un moyen de réduire ces coûts est une option à ne pas négliger. On vous présente ci-dessous quelques astuces pour faire des économies.

Quels sont les différents types de cartouches ?

Les cartouches d’origine sont relativement chères. Cependant, il existe des alternatives permettant aux utilisateurs de faire des économies. Certains utilisateurs, pour l’achat des cartouches d’encre, optent pour les cartouches compatibles ou des cartouches recyclées ou encore des kits de remplissage. Les cartouches compatibles sont réalisées par des sociétés tierces et sont de même qualité que les cartouches originales mais se vendent moins chères. Les cartouches d’encre recyclées sont des cartouches usagées remises à neuves par des professionnels. Le fait d’utiliser une cartouche recyclée est un acte à la fois économique et écologique. Les cartouches recyclées sont généralement de bonne qualité et ont une contenance supérieure à celle des cartouches d’origine. De plus, leur prix de vente est plus faible. Les kits de remplissage sont généralement réservés à des imprimantes à jet d’encre et sont très économiques.

Où se procurer des cartouches économiques ?

Il existe plusieurs endroits où se procurer des cartouches économiques. Internet est sans doute le marché le plus fourni en cartouches d’encre. On peut facilement trouver des offres de consommables économiques sur internet car bon nombre de spécialistes le proposent. Il est également possible de retrouver des cartouches d’encre moins chères dans les magasins professionnels. Noter toutefois que dans ces magasins, l’offre est limitée à certains produits professionnels. Enfin, pour ceux qui souhaitent économiser plus, vous pouvez trouver votre bonheur dans les groupes de reventes. En effet, sur certains sites, les services en ligne proposés permettent aux utilisateurs d’acheter ou de revendre des cartouches neuves.