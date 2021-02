Ces dernières années, on constate un engouement de plus en plus prononcé des entreprises vis-à-vis de l’impression 3D. C’est vrai que cette technique s’avère utile pour réaliser des prototypes, des pièces détachées, des accessoires décoratifs ou encore divers objets du quotidien. D’ailleurs, il est possible de construire une maison dans un délai de 24 heures en utilisant des imprimantes 3D géantes.

Comment faire une commande d’impression 3D sur le web ?

Aujourd’hui, les entreprises spécialisées dans l’impression 3D sont assez nombreuses. Pourtant, United 3D Makers se détache du lot en proposant à ses clients de passer leur commande d’impression 3D en ligne. La procédure est d’ailleurs assez simple. La première chose à faire est de modéliser l’objet et de le numériser. Vous obtenez alors un ou plusieurs fichiers sous format.stl ou.obj. Dans le cas où vous n’avez pas les compétences ou les connaissances nécessaires pour franchir cette étape, vous pouvez demander aux spécialistes travaillant avec United 3D Makers de le faire à votre place. Ensuite, vous devez sélectionner les options d’impression qui vous conviennent.

Il vous appartient par la suite de choisir le matériau à utiliser pour fabriquer votre objet 3D ainsi que le niveau de finition souhaité. Immédiatement, la plateforme vous présente une quotation comprenant un tarif minimum. L’étape suivante consiste à sélectionner un maker. Il est aussi temps de jeter votre dévolu sur le mode de livraison qui vous convient. La dernière phase est le paiement de votre facture directement sur la plateforme. Il faut souligner que la transaction est totalement sécurisée. Aussitôt, le maker proposé par United 3D Makers va être informé de votre commande. Sans attendre, il va procéder à l’impression. Tout au long de la procédure, vous allez pouvoir utilise la messagerie de votre commande pour discuter avec l’imprimeur.

Toutes sortes de commandes

En collaborant avec United 3D Makers, vos fichiers restent protégés dans les serveurs de la société. De même, le paiement est sécurisé jusqu’à ce que votre objet soit livré. En même temps, il est possible de faire une évaluation du travail réalisé par l’équipe. Ce qui va permettre aux autres utilisateurs de la plateforme de découvrir les forces et les éventuelles faiblesses du maker. Il faut souligner que différents secteurs d’activité ont besoin de bénéficier d’une impression 3D de qualité. On peut notamment citer le domaine de la médecine où cette technique permet de fabriquer des prothèses, des implants, voire des organes. C’est ce que les spécialistes appellent le bioprinting.

Le domaine alimentaire fait également appel à l’impression 3D. Le but est alors de reproduire certains plats en utilisant des ingrédients semi-liquides ou liquides. Cela permet de maîtriser l’origine et la composition des ingrédients d’une recette donnée. Le secteur industriel est aussi très demandeur des objets imprimés en 3D. En effet, certaines pièces sont difficiles à trouver ou nécessitent une commande spéciale auprès du fabricant. Or, il suffit de les modéliser pour les reproduire et pouvoir procéder au remplacement sans perte de temps.